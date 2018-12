Stiri pe aceeasi tema

- Artista, celebra pentru hituri precum "Guess Who I Saw Today" si "(You Don't Know) How Glad I Am" si care a fost o sursa de inspiratie pentru cantarete ca Nnenna Freelon, Patti Labelle si Anita Baker, a murit in locuinta ei din Pioneertown, California, miercuri. Nancy Wilson a acoperit o gama larga…

- Trompetistul american Roy Hargrove, vizitator frecvent al festivalurilor de jazz europene, a murit la varsta de 49 de ani, s-a anuntat sambata pe pagina sa de Facebook, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Cu mare tristete si devastati de durere anuntam disparitia lui Roy Hargrove pe 2 noiembrie,…

- Doliu in lumea muzicii, dupa ce s-a aflat vestea ca Oli Herbert, chitaristul trupei „All That Remains”, a murit. Barbatul s-a stins din viața la varsta de 44 de ani, iar pana in acest moment nu se cunoaște cauza morții lui. Trupa “All That Remains” a postat un mesaj in care iși exprima regretul și…

- Joe Fay a murit subit la doar 34 de ani, a anuntat staff-ul trupei Godsmack. Nu sunt oferite alte informații referitoare la cauzele care au dus la deces. Comunicatul insista asupra pierderii uriașe suferite de familie și precizeaza ca Joe Fay era un tip modest și bun: "Cu mare regret, si in numele…

- Celebrul violonist Bala Bhaskar a murit la numai 40 de ani, in urma unui cumplit accident de mașina, pe care l-a suferit luna trecuta. Deși medicii s-au luptat in fiecare zi sa-l salveze, trupul acestuia a cedat.

- Cantaretul francez Charles Aznavour a incetat din viata in noaptea de duminica spre luni, la varsta de 94 de ani, la domiciliul sau din Alpilles (sudul Frantei), au anuntat luni agentii de presa ai artistului, scrie agerpres.ro.

- Dale Barclay s-a stins din viata la 32 de ani, rapus de cancer. Artistul a fost operat din cauza cancerului la creier, insa boala a recidivat si nu a supravietuit. Dale Barclaya pierdut lupta cu boala, la nici un an de cand fusese diagnosticat. Artistul a aflat diagnosticul in luna decembrie anul trecut.…

- Cantaretul britanic Chas Hodges, parte a duo-ului Chas & Dave, a murit sambata, la varsta de 74 de ani, dupa ce in urma cu un an si jumatate a fost diagnosticat cu cancer la esofag. Boala lui Chas Hodg...