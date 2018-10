Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul dirijor australian Richard Gill a murit, duminica, din cauza unui cancer, la varsta de 76 de ani, transmite DPA, conform agerpres.ro. Richard Gill a fost o figura populara nu doar in cercurile admiratorilor muzicii clasice ci si pentru eforturile sale de popularizare a muzicii clasice…

- Doliu in lumea muzicii, dupa ce s-a aflat vestea ca Oli Herbert, chitaristul trupei „All That Remains”, a murit. Barbatul s-a stins din viața la varsta de 44 de ani, iar pana in acest moment nu se cunoaște cauza morții lui. Trupa “All That Remains” a postat un mesaj in care iși exprima regretul și…

- Joe Fay a murit subit la doar 34 de ani, a anuntat staff-ul trupei Godsmack. Nu sunt oferite alte informații referitoare la cauzele care au dus la deces. Comunicatul insista asupra pierderii uriașe suferite de familie și precizeaza ca Joe Fay era un tip modest și bun: "Cu mare regret, si in numele…

- Celebrul violonist Bala Bhaskar a murit la numai 40 de ani, in urma unui cumplit accident de mașina, pe care l-a suferit luna trecuta. Deși medicii s-au luptat in fiecare zi sa-l salveze, trupul acestuia a cedat.

- Rapperul și producatorul Mac Miller, fostul iubit al cantareței Ariana Grande, a fost gasit mort in locuința sa din San Fernando Valley, SUA. Acesta avea doar 26 de ani. In acest moment nu exista...

- Tragedie in lumea muzicii internationalE. Unul dintre cei mai apreciati artixti a murit la doar 26 de ani. Rapperul Mac Miller a fost gEsit fErE suflare in propria casE, de langE Los Angeles.

- A fost un moment dulce amar atunci cand Lucy Jones din Norfolk, Marea Britanie, l-a adus pe lume pe Jamie. Cu doar cinci zile inainte ca baiețelul sa vina pe lume, Sienna, fetița de 2 ani a femeii, a murit de cancer. Sienna venise pe lume in anul 2007, la London’s Chelsea & Westminster Hospital. Dupa…

- Mii de vedete din intreaga lume sunt in doliu, dupa ce „regina muzicii soul”, Aretha Franklin, s-a stins din viața. Pe rețelele de socializare, curg numeroase mesaje de regrete și condoleanțe, care iți fac pielea de gaina! Vestea ca Aretha Franklin s-a stins din viața a cazut ca un fulger in lumea vedetelor.…