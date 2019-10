Stiri pe aceeasi tema

- Solista formatiei americane de punk rock The Muffs, Kim Shattuck, a decedat la varsta de 56 de ani, informeaza joi Press Association care citeaza un anunt publicat de trupa. Shattuck, care a cantat de asemenea in formatiile Pixies si NOFX, a fost diagnosticata in urma cu doi ani cu scleroza…

- Bogdan Seitan, tanar cantaret de muzica populara, a murit la doar 31 de ani.Barbatul a cantat inca de la varste fragede si a fost solistul Ansamblului Folcloric Ghiocelul din Campina, dar si al Ansamblului Folcloric Perinita.Cum am scapat de emotii Am realizat ca daca devii una cu melodia, nu mai ai…

- Interpretul, compozitorul si artistul vizual american Daniel Johnston, figura emblematica in lumea rockului alternativ, a decedat miercuri la varsta de 58 de ani, a declarat pentru AFP fratele si managerul sau, Dick Johnston, scrie Agerpres. Muzicianul a construit in aproape 40 de ani un univers…

- Cantaretul spaniol Camilo Sesto a murit sambata noapte la 72 de ani, potrivit unui comunicat postat de contul sau de Twitter citat de EFE. "Va anuntam cu regret decesul marelui nostru prieten Camilo Sesto....

- Doliu in lumea muzicii! O cantareața de doar 30 de ani a murit intr-un accident cumplit Cantareața de muzica country Kylie Rae Harris a murit la varsta de 30 de ani. Artista și o adolescenta de 16 ani au murit miercuri, 4 septembrie, intr-un accident rutier petrecut in New Mexico. Un alt șofer implicat…

- Compozitorul de muzica electronica Fred Rister, aflat la originea unor hituri planetare ca "I Gotta Feeling" a celor de la Black Eyed Peas si compozitorul din umbra al DJ-ului francez David Guetta, a murit la varsta de 58 de ani, informeaza marti AFP.

- Doliu in lumea muzicii! Johnny Clegg a murit la varsta de 66 de ani. Cantautorul fusese diagnosticat cu cancer in anul 2015. Familia artistului a confirmat decesul acestuia pentru TshisaLIVE. managerul...

- Brazilianul Joao Gilberto, una dintre legendele stilului bossa nova care a interpretat printre altele melodia "The girl from Ipanema", a murit la varsta de 88 de ani, a anuntat sambata fiul sau Joao Marcelo pe Facebook, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Tatal meu a murit. Lupta lui…