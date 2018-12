Stiri pe aceeasi tema

- Textierul american Norman Gimbel, semnatarul melodiilor ''The Girl from Ipanema'' si ''Killing Me Softly'', recompensat cu mai multe premii Grammy, a decedat la varsta de 91 de ani, a anuntat vineri Broadcast Music Inc (BMI), organizatia americana care se ocupa de…

- Cantareata americana de jazz Nancy Wilson, castigatoare a trei premii Grammy, a murit joi in resedinta sa din California la varsta de 81 de ani, a anuntat agentul ei de presa, citat de Reuters. Interpreta...

- Cantareata de muzica soul si jazz Nancy Wilson, premiata cu trei Grammy, a murit la varsta de 81 de ani, a anuntat managerul acestuia, care nu a precizat cauza decesului, potrivit contactmusic.com. Artista,...

- Pete Shelley, solistul trupei Buzzcocks, a murit la 63 de ani din cauza unui atac de cord. Fratele artistului a anunțat vestea trista pe contul personal de Facebook. "Acesta este cel mai greu lucru pe care a...

- Unul dintre oamenii care au intrat in istorie datoritE muncii lor in lumea cinematografiei, Bernardo Bertolucci, s-a stins din viatE la 77 de ani. Bernardo Bertolucci a murit la Roma, acolo unde era cunoscut drept "ultimul maestru" al cinematografiei italiene.

- Uniunea Cinematografiei din Rusia este in doliu! Sergei Yurtaikin, un actor care a reuxit sE se facE cunoscut dincolo de granitele tErii natale, s-a stins noaptea trecutE din viatE, la varsta de 91 de ani.

- Compozitorul francez Francis Lai, premiat cu Oscar pentru coloana sonora a filmului "Love Story", a murit miercuri, la vârsta de 86 de ani, a anuntat primarul orasului Nisa, Christian Estrosi, potrivit Variety.

- Soprana spaniola Montserrat Caballe a murit sambata, la varsta de 85 de ani, intr-un spital din Barcelona, unde se afla internata inca din luna septembrie. Decesul survenit in dimineata zilei de...