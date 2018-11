Stiri pe aceeasi tema

- Babs Beverley, una dintre cele trei membre ale grupului muzical The Beverley Sisters a murit la varsta de 91 de ani. Babs, Teddie si Joy au format o trupa din 1944 si au avut multe hituri, printre care I Saw Mommy Kissing Santa Claus, Little Drummer Boy and How Much Is That Doggy In The

- Doliu in lumea sportului! A murit intr-un mod stupid. S-a inecat cu un croissant!video+foto Un clip video arata cum cativa barbati aflati pe scena la concursul de mancat croissante de la Buenos Aires incearca sa ii salveze viata lui Melo, dar fara niciun rezultat. Melo a fost dus de urgenta la un spital…

- Actrita sarba Milena Dravic, o vedeta a cinematografiei iugoslave din perioada comunista, a murit la varsta de 78 de ani, a anuntat duminica postul public de televiziune RTS, citat de AFP. Artista a...

- Charles Aznavour, cantaretul care a incantat timp de decenii milioane de admiratori cu melodiile sale de dragoste, ultimul dintre gigantii muzicii franceze si ambasadorul sau neobosit in toate colturile...

- Fostul boxer german Graciano Rocchigiani, care a fost campion mondial la profesionisti, a decedat marti dimineata in Italia dupa ce a fost lovit de o masina cand mergea pe jos, a anuntat presa...

- Una dintre cele mai frumoase actrite de pe scena teatrului romanesc s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Oltita Chirila a jucat timp de doua decenii alaturi de Jean Constantin. Moartea lui a afectat-o si starea sa medicala s-a agravat in timpului zborului spre Romania.

- John McCain, senator american ce a candidat la presedintia Statelor Unite, a murit la varsta de 81 de ani din cauza unei tumori pe creier.Senatorul se afla sub tratament din iulie 2017, insa recent familia lui a anuntat ca McCain nu va mai continua tratamentul, potrivit telegraph.co.uk.McCain s a retras…

- Fosta campioana olimpica la gimnastica, rusoaca Elena Susunova a murit la 49 de ani, a anuntat presa internationala, scrie news.ro.Susunova a castigat medalia de aur la individual compus in 1988 , la Jocurile Olimpice de la Seul. Ea a murit in urma unor complicatii survenite dupa o…