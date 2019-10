Stiri pe aceeasi tema

- Ginger Baker, 80 de ani, cofondator si baterist al legendarei formatii Cream in anii '60, a murit duminica dupa ce a fost internat in stare grava la sfarsitul lunii septembrie, a anuntat familia sa, transmite DPA. "Cu tristete va informam ca Ginger s-a stins linistit, la spital, in aceasta…

- "Cu tristete va informam ca Ginger s-a stins linistit, la spital, in aceasta dimineata", a anuntat familia sa pe Twitter si Facebook. "Le multumim tuturor celor care ne-au transmis cuvinte de incurajare in aceste ultime saptamani", se mai precizeaza in comunicatul familiei. In ultimii ani…

- Vesta trista pentru muzica romaneasca Dupa patru luni de coma, cantaretul Mihai Constantinescu a murit.Interpretul melodiei "O lume minunata", Mihai Constantinescu, unul dintre artistii din epoca de aur a muzicii romanesti, isi schimba prefixul astazi. Nascut la data de 4 ianuarie 1946, cunoscutul solist…

- Scriitorul ungar Gyorgy Konrad, o figura marcanta a miscarii de disidenta care a condus la prabusirea regimului comunist din Ungaria in 1989, a murit vineri la varsta de 86 de ani dupa o lunga suferinta, a anuntat familia sa, citata de agentia de presa MTI, relateaza AFP si Reuters. Scriitorul, ale…

- Doi muzicieni britanici și copilul acestora au murit duminica intr-un accident aviatic dupa ce aeronava in care se aflau s-a prabușit in Munții Alpi din Elveția, a anunțat marți purtatorul de cuvant al familiei, potrivit Reuters.Cuplul, format din Jonathan Goldstein și Hannah Marcinowicz,…

- Carlos Cruz-Diez, artistul din Venezuela, pionier al artei cinetice și optice din secolul XX, a murit la Paris, la 95 de ani, anunța Reuters, potrivit Agerpres.Moartea artistului considerat unul dintre cei mai inovatori creatori din secolul XX a fost anunțata duminica pe site-ul fundației…

- Șoc in lumea media. O prezentatoare TV cunoscuta a murit la doar 35 de ani. Emily Hartridge și-a pierdut viața intr-un accident rutier produs in sudul Londrei. Prezentatoarea TV a fost ucisa intr-un...

- Arthur Ryan, fondatorul lanțului de magazine Primark, a murit la varsta de 83 de ani, anunța presa britanica. Irlandezul Arthur Ryan, cel care a pus bazele imperiului Primark, a incetat din viața, anunța Mirror.co.uk. Doliu prelungit! Am pierdut un zeu al muzicii! A murit subit El a fondat…