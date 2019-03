Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea teatrului si a filmului din Rusia. Cunoscutul actor Vladimir Etus a murit la varsta de 96 de ani. Anuntul a fost facut de catre fiica acestuia, Raisa si directorul Teatrului Vahtangov din Moscova, unde Etus activa inca din 1945. Artistul s-a stins din viata la spital.

- Mark Hollis, liderul trupei britanice Talk Talk, celebra in anii '1980, a murit la 64 de ani, au anuntat luni mai multi apropiati ai muzicianului pe retelele de socializare, citate marti de...

- Peter Tork, basistul trupei pop americane The Monkees din anii 60 si 70 care a incercat sa-i imite pe Beatles, a murit joi la 77 de ani, a declarat sora sa Anne Thorkelson ziarului The Washington Post, citat de...

- Stewart Adams, savantul care a testat primul și lansat pe piața ibuprofenul, substanța activa folosita azi în Nurofen și ]n alte antitermice și analgezice, a decedat la vârsta de 95 de ani.

- Faniya Khaliullova, o cantareata extrem de cunoscuta in Rusia, a murit dupa ce a suferit un atac de cord in timpul unei piese, informeaza Antena3.ro. Femeia se afla pe scena, in timpul unei reprezentantii, atunci cand si a socat fanii.Khaliullova, in varsta de 53 de ani, a fost dusa de urgenta la spital,…

- Lumea muzicii populare din Romania este in doliu dupa ce o mare cantareata a incetat din viata. Este vorba despre Elena Ionescu – Cojocaru, care s-a stins din viata la varsta de 68 de ani. Artista a murit din cauza unor probleme cardiace grave, cu care se confrunta de ceva vreme. Vezi: Profita ACUM…

- Celebra cântareata braziliana Miúcha, sora faimosului cântaret Chico Buarque, a murit la vârsta de 81 de ani, într-un spital din Rio de Janeiro, din cauza complicatiilor provocate de un cancer cu care fusese

- Cantareata americana de jazz Nancy Wilson, castigatoare a trei premii Grammy, a murit joi in resedinta sa din California la varsta de 81 de ani, a anuntat agentul ei de presa, citat de Reuters. Interpreta...