- Este doliu in lumea militarilor. presedinte de onoare al Ligii Maistrilor Militari de Marina si unul dintre parintii spirituali ai Ligii Militarilor Profesionisti, Mm.pr. r Dumitru Mihailescu s a stins din viata. "Dragi camarazi, o veste trista...A trecut la cele vesnice Mm.pr. r Dumitru Mihailescu,…

- Unul dintre cei mai admirati, talentati și prolifica figura ale modei, s-a stins din viața la varsta de 85 de ani, la Paris. Designerul Chanel arata palid in ultima perioada și nu și-a facut apariția la ultimul show din Paris. Compania a pus asta pe seama oboselii.Celebru pentru cosumele și ochelarii…

- Organistul si compozitorul francez Jean Guillou, care a evoluat in cele patru colturi ale lumii si a fost titular timp de peste o jumatate de secol la marea orga a bisericii pariziene Saint-Eustache, a decedat...

- Adrian Berinde, cantarețul de muzica folk, care fusese diagnosticat cu o forma e cancer și despre care se spunea, in urma cu cateva luni ca a reușit sa invinga boala, s-a stins din viața la Cluj.

- Un cunoscut om de afaceri din județul Botoșani s-a stins din viața, duminica, la varsta de 68 de ani. Este vorba de patronul care deține o echipa de fotbal și o rețea de magazine, scrie botosaninews.ro.Gheorghi Rotaru, care locuia la Dorohoi, a incetat din viața dupa o lunga suferința, provocata…

- Doliu in lumea literaturii romane. Poetul Emil Brumaru s-a stins din viata in urma unui accident vascular. Artistul, care s-a nascut in Basarabia, implinise 80 de ani chiar in 25 decembrie, de Craciun.

- Celebrul textier xi compozitor, Norman Gimbel, laureat al premiilor Grammy xi Oscar, s-a stins din viatE la varsta de 91 de ani, pe 19 decembrie. Fiul sEu, Tony Gimbel, abia a fEcut publicE trecerea in nefiintE a muzicianului, dupE zile intregi in care xi-a plans tatEl.

- Fostul jucator si antrenor slovac Jozef Adamec, care a participat cu echipa Cehoslovaciei la editiile din 1962 si 1970 ale Cupei Mondiale, a incetat din viata, luni, la varsta de 76 de ani, a anuntat clubul Spartak Trnava, potrivit AFP.