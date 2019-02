Stiri pe aceeasi tema

- Donald Keene, un erudit in domeniul literaturii japoneze, primul strain care a primit cea mai inalta distinctie culturala din Japonia, a decedat duminica la un spital din Tokyo in urma unui infarct, potrivit Reuters. Prin studiile si traducerile sale din literatura clasica si moderna japoneza,…

- George Mendonsa, marinarul american devenit faimos dupa ce a fost fotografiat sarutand o asistenta in Times Square din New York in timp ce se sarbatorea sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a decedat la varsta de 95 de ani, relateaza agentia DPA care citeaza un anunt dat publicitatii luni de…

- Un vas de cercetare numit R/V Petrel a descoperit, luna trecuta, epava unui portavion al Marinei americane, din Al Doilea Razboi Mondial, la mai mult de 5.000 de metri adancime, in Pacificul de Sud, aproape de Insulele Solomon, potrivit CNN.

- Apropierea sfarșitului celui de-al Doilea Razboi Mondial a adunat la masa tratativelor principalii actori, participanți in cele doua tabere la marea conflagrație și marea nenorocire pentru multe popoare. La data de 4 februarie 1945 au inceput lucrarile Conferinței de la Yalta, conferința desfașurata…

- Cancelarul german Angela Merkel si prim-ministrul japonez Shinzo Abe si-au exprimat luni, la Tokyo, sprijinul fata de liberul schimb, in contextul 'turbulentelor' in care se afla comertul multilateral, relateaza AFP. 'Aceasta vizita are loc intr-un moment in care am demonstrat ca suntem…

- Incidentul s-a petrecut marti dimineata, la putin timp dupa miezul noptii in zona Harajuku, in apropiere de Altarul Meiji, in centrul capitalei Japoniei. Noua persoane au fost ranite, dintre care una grav, dupa ce un barbat a intrat deliberat cu masina intr-o multime care sarbatorea trecerea…

- Prelungirea a fost anuntata de Tribunalul Districtual din Tokyo, iar Ghosn va ramane in arestul principal din capitala Japoniei, unde Ghosn s-a aflat de la retinerea sa, luna trecuta, in baza acuzatiilor de fruda fiscala. Ghosn a fost arestat din nou, vineri, pe baza suspiciunilor ca, in octombrie 2008,…

- "Statele Unite raman cea mai puternica natiune din lume, dar se confrunta cu rivali si sesizam importanta competitiei strategice, atat cu China, cat si cu Rusia, pe masura ce acestea contesta ordinea regionala", se afirma intr-un document ce schiteaza un program de aparare pe 10 ani, aprobat marti de…