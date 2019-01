Stiri pe aceeasi tema

- Emil Brumaru a murit sambata noapte, la spital, unde fusese internat in urma unui atac cerebral vascular, anunta scriitorul Liviu Antonesei pe blogul sau, scrie romaniatv.net.Emil Brumaru a fost unul dintre cei mai influenti poeti ai generatiei sale.In noaptea asta, cu putin inainte de miezul noptii,…

- Actrita de teatru si film Eugenia Bosanceanu a incetat din viata la varsta de 93 de ani, informeaza UNITER. "In Ajun de Craciun ne-a parasit marea actrita de teatru si film Eugenia Bosanceanu, la...

- Fostul jucator si antrenor slovac Jozef Adamec, care a participat cu echipa Cehoslovaciei la editiile din 1962 si 1970 ale Cupei Mondiale, a incetat din viata, luni, la varsta de 76 de ani, a anuntat clubul Spartak Trnava, potrivit AFP.

- "Cu o durere foarte profunda, trebuie sa informez ca Ken Berry ca a murit cu puțin timp in urma", a scris actrița. La surt timp, colegul lui Ken Berry, actorul Larry Storch, a postat un mesaj pe Facebook. "Dragi prieteni. Suntem triști sa va spunem ca iubitul nostru Capitan, Ken Berry,…

- Dupa o cariera remarcabila, regizorul Eimuntas Nekrosius s-a stins din viața noaptea trecuta, la varsta de 65 de ani. Pentru forța sa unica de a crea emoție și pentru știința de a reinterpreta marea...

- Actorul si regizorul Anton Tauf, nascut in Baia Mare, la 18 aprilie 1946, s-a stins din viata. Artistul a fost director al Teatrului Național din Cluj, in perioada 1992-1993, director al Teatrului Dramatic din Baia Mare in perioada 1995-2002. In cursul acestui an, cand a implinit 50 de ani de activitate…

- Compozitorul francez Francis Lai, premiat cu Oscar pentru coloana sonora a filmului "Love Story", a murit miercuri, la vârsta de 86 de ani, a anuntat primarul orasului Nisa, Christian Estrosi, potrivit Variety.

- Este doliu in lumea presei din Romania dupa ce un cunoscut jurnalist din Romania s-a stins din viața."Ion Bocioaca, fost jurnalist sportiv la Romania Libera, a decedat azi, la varsta de 86 de ani, in Spania, la Malaga Acesta fusese, ani de-a randul, șeful departamentului sport la Romania…