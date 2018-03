Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei NK Marsonia, Bruno Boban, a incetat din viata, sambata, dupa ce a fost lovit puternic in piept cu mingea, la un meci din liga a treia croata. Boban, care avea 25 de ani, a fost lovit in minutul 15 al partidei cu Slavonija Pozega de o minge trimisa de un adversar in directia…

- Lys Assia, prima castigatoare din istoria concursului muzical Eurovision, a murit, sambata, la varsta de 94 de ani, la spitalul Zollikerberg din orasul elvetian Zurich, au anuntat organizatorii competitiei, informeaza bbc.com.Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine…

- Suporterii din Romania sunt in doliu. Din nefericire, inca o legenda a fotbalului romanesc a parasit aceasta lume in Postul Paștelui. Potrivit tradiției, persoanele care mor in aceasta perioada ajung direct in Rai. Vestea morții fostului sportiv a cazut ca un trasnet asupra familiei și a celor care…

- Rene Houseman, campion mondial cu Argentina in 1978, a murit la varsta de 64 de ani. Fostul jucator a suferit de cancer la limba si, din pacate, a pierdut lupta cu aceasta boala severa. DOLIU in handbalul romanesc. O jucatoare de la Oltchim si HCM Baia Mare A MURIT la numai 32 DE ANI Rene…

- Fostul portar al clubului de fotbal Manchester City, Ken Mulhearn, a incetat din viata la varsta de 72 de ani, s-a anuntat intr-un comunicat al gruparii engleze, citat de cotidianul L'Equipe. Campion al Angliei in 1968 cu Manchester City, fostul portar Ken Mulhearn a mai evoluat in cursul…

- Fizicianul Stephen Hawking, in varsta de 76 de ani, a murit, miercuri dimineata, la locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia acestuia, potrivit presei internationale. "Suntem profund intristati ca tatal nostru iubit a murit astazi. A fost un mare om de stiinta si un om extraordinar, a carui munca…

- Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei GRIPE NETRATATE. Colegii de scena sunt in stare de ȘOC Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei gripe care nu ar fi fost tratata corect. Cristina Fulgușin…

- Fondatorul celebrei case de moda Givenchy, Hubert de Givenchy, a murit la 91 de ani, informeaza The Guardian. Hubert de Givenchy le-a imbracat de-a lungul vieții, printre altele, pe Audrey Hepburn și Jackie Kennedy. Casa de moda Givenchy a fost fondata in 1952 de catre Hubert de Givenchy, ea reprezentand…

- Fostul mare portar al echipei Steaua Bucuresti, Ion Voinescu, a incetat din viata vineri, la varsta de 88 de ani. ”Steaua o sa fie mereu in inima mea, o sa iubesc echipa asta pana cand o sa mor.”, spunea in ProSport, cel considerat cel mai bun portar din istoria fotbalului romanesc.

- Doliu in lumea marinarilor. Comandantul Paul Paunescu s a stins din viata. Colegii de la Scoala de Marina au transmis condoleante familiei indurerate.A plecat in ultimul voiaj, spre "Portul Eternitatii", CLC Paul Paunescu. Rugam pe Bunul Dumnezeu sa l vegheze somnul vesnic Familiei indoliate, sincere…

- Este doliu in lumea medicala din Constanta. Medicul ginecolog si obstretician Stelian Parvu s a stins din viata.Acesta profesa si in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Medicul este coleg de generatie cu dr. Victorian Pastila, decedat in luna august 2016. ...

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Fostul jucator Emerich Hirmler a murit, luni seara (5 martie), la varsta de doar 58 de ani. Boala de care suferea nu l-a iertat pe fotbalistul, care a fost foarte apreciat in anii ’80, jucand nu mai putin de 11 ani pentru „Batrana Doamna” UTA. Emerich Hirmler a…

- Soc in lumea fotbalului! Capitanul Fiorentinei, Davide Astori, a murit inaintea meciului cu Udinese in etapa a 27-a din Serie A. Fundasul in varsta de 31 de ani a incetat din viata noaptea in camera sa de hotel. Potrivit presei, motivul decesului este stop cardiac.

- Stiers a murit la domiciliul sau din Newport, Oregon, si se luptase cu cancer la vezica urinara. Cel mai faimos rol al sau a fost cel al maiorului Charles Emerson Winchester III in serialul M.A.S.H. unde a jucat rolul unui chirurg cu sange albastru si era victima glumelor grupului. (antena3.ro)

- Maria Tudor, o cantareața de muzica populara, a murit vineri, 2 martie, la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Potrivit unor surse apropiate de familia regretatei artiste, Maria Tudor a murit in somn. Interpreta avea programat un spectacol pe data de 7 martie. „A intrat in camera…

- Doliu in sport! Un boxer celebru s-a stins din viața la numai 31 de ani. Dupa ce a caștigat in fața adversarului sau, sportivul parea mai fericit ca niciodata și a stat de vorba cu jurnaliștii imediat dupa meci. Cu toate acestea, la scurt timp dupa, barbatului i s-a facut rau atunci cand s-a intors…

- Doliu in sportul romanesc S a stins din viata, la varsta de 63 de ani, in urma unui infarct, antrenorul Mircea Petrisor, cel care a avut mari merite in dezvoltarea baschetului din judetul Vrancea la nivel juvenil.Fiul lui Mircea Petrisor este baschetbalistul Catalin Petrisor, de la Phoenix Galati, international…

- Emma Chambers, actrita celebra in Marea Britanie, a incetat din viata in cursul zilei de astazi. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, conform spuselor agentiei care se ocupa de imaginea sa. Potrivit acelorasi surse, Emma Chambers a murit din cauze…

- Doliu in lumea baletului: astazi, 24 februarie a murit Nicolae Spirescu, unul dintre membrii fondatori ai baletului constantean. S a stins la 73 de ani, dupa o indelungata suferinta. Trupul sau neinsufletit va fi depus maine la biserica "Sfantul Dumitruldquo; de pe bd. Mamaia."Noi am pornit la drum…

- Lumea filmului este in doliu dupa ce actrița Nenette Fabray, devenita celebra in urma rolului pe care l-a avut in muzicalul “Love life”, a decedat la varsta de 97 de ani. Tristul anunț a fost facut de Jamie MacDougall, fiul artistei. Nenette Fabray și-a dat ultima suflare in locuința ei din Palos Verdes,…

- Un sportiv de la clubul de kickboxing condus de luptatorul Daniel Mocanu a murit marți la doar 23 de ani. Gheorghe Stelian s-a stins din viața in condiții suspecte. Acesta a mancat, a ieșit in curte și, dintr-o data, a cazut la pamant. Medicii au venit imediat sa-i acorde…

- Accident CUMPLIT. Doliu in lumea fotbalului! Vedeta de doar 26 de ani a murit FUGERATOR in urma impactului, medicii nu l-au putut salva Doliu in lumea fotbalului! Un jucator de top a murit subit, la doar 26 de ani! Clubul la care juca pare blestemat, a pierdut mai multi fotbalisti in conditii similare…

- Compozitorul islandez Johann Johannsson a incetat din viata, la Berlin, la doar 48 de ani, a anuntat managerul sau sambata seara, transmite DPA.Citește și: Incepe marea EPURARE in Guvern: PSD și ALDE schimba garnitura din ministereConform presei germane, compozitorul a murit in cursul…

- Veste teribila pentru lumea fotbalului. Liam Miller, fost mijlocas la Celtic si Manchester United, a murit vineri seara, dupa ce a pierdut lupta cu cancerul la pancreas, boala care i-a fost descoperita in luna noiembrie a anului trecut.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep: Ce a…

- Javier Reyes, un artist mexican de 33 de ani, cunoscut pentru legaturile sale cu traficantul de droguri Felipe de Jesus Perez Luna, a murit dupa ce a fost impuscat. Un cantaret a murit dupa o bataie intr-un bar. Artistul, apreciat inclusiv de presedintele tarii, avea doar 33 de ani Unul…

- Unul dintre cei mai cunoscuți lautari din Romania s-a stins din viața, in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in neființa a artistului de 58 de ani a produs o unda de șoc in lumea muzicii lautarești.

- Cand a aflat ca este bolnava, Mariana Pitigoi Maracine a luat o decizie foarte grea. Ea si-a pus in vanzare costumele populare pentru a face rost de bani ca sa se trateze. Artista de muzica populara si-a pierdut fiica, nepoata si sotul si si-a cheltuit toate economiile pentru a le face inmormantarile…

- Australianul Jarrod Bannister s-a stins din viața joi, la varsta de numai 33 de ani. Acesta a fost gasit fara suflare in apartamentul sau din Olanda. Jarrod Bannister deținea un record național al Australiei la aruncarea suliței, stabilit in anul 2008, potrivit TheGuardian. …

- Chitaristul evreu Coco Schumann, care a avut o cariera de peste sapte decenii in muzica swing si jazz si care a supravietuit mai multor lagare de concentrare naziste, a murit la varsta de 93 de ani, a anuntat, luni, casa lui de discuri, scrie AFP.com, citata de news.ro

- Fostul arbitru de fotbal Cristian Teodorescu a decedat, marti dimineata, la varsta de 76 de ani. Acesta a incetat din viata la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, in urma unui infarct care l-a tinut internat pe Terapie Intensiva in ultimele trei zile.

- John Barton, care a fondat Royal Shakespeare Company alaturi de Peter Hall in 1960, a murit joi, la varsta de 89 de ani, scrie NEWS.RO, citand The Guardian.Citeste si: Un lider ALDE inainteaza un scenariu SOC: Noi SCHIMBARI in economie si finante, cu ocazia noului Guvern Intr-un comunicat…

- Doliu in lumea muzicii. Dolores O'Riordan, solista trupei irlandeze The Cranberries, a murit la varsta de 46 de ani. Corpul neinsufletit al artistei a fost gasit intr-un hotel in Londra, acolo unde se afla pentru o sesiune de inregistrari.

- Cyrille Regis, 59 de ani, una dintre legendele fotbalului din Marea Britanie, a murit, duminica, dupa un atac de cord. Regis a jucat pentru echipe ca West Bromwich Albion, Coventry City, Astron Villa si Wolverhampton si a bifat cinci selectii in nationala Angliei. A cucerit FA Cup in 1987, cu Coventry…

- Fotbalistul Cyrille Regis, o legenda a sportului britanic, a murit, duminica, la varsta de 59 de ani. Cauza mortii a fost un atac de cord, potrivit presei britanice. Sportivul si-a inceput cariera la echipa Hawthorns, dar s-a remarcat prin cele 241 de aparitii pe teren pentru Baggies, in cadrul carora…

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie libertatea.ro.

- Veste îngrozitoare pentru fanii filmului "Salami Sam", care a dat lovitura în anii '90. Actorul Joseph Wayne Miller a trecut în neființa la vârsta de 36 de ani. Mama actorului a fost cea care a dat vestea teribila. Aceasta a spus ca fiul sau a decedat…

- Juan Carlos Garcia, fostul fundas al echipei Wigan Athletic si al nationalei din Honduras, a murit la varsta de 29 de ani, a anuntat echipa britanica pentru care a evoluat. Fostul fotbalist fusese diagnosticat cu leucemie in 2015.

- Jon Paul Steuer, faimosul actor din Star Trek: The Next Generation, cel care a jucat rolul lui Alexander Rozhenko, a murit. Avea doar 33 de ani, scrie realitatea.net.Jon Paul Steuer a murit pe data de 1 ianuarie, potrivit unor surse citate de presa americana.

