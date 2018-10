Stiri pe aceeasi tema

- Lumea fotbalului a primit noaptea trecuta o veste socanta! Cu toate ca in ziua incidentului, autoritatile straine au dat de inteles ca atat presedintele Vichai Srivaddhanaprabha, cat si fiica sa, Voramas, au murit, se pare ca tanara nu se afla la bordul elicopterului care s-a prabusit langa stadionul…

- Patronul lui Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha si alte patru persoane au murit dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit sambata in parcarea stadionului King Power, au anuntat duminica autoritatile si clubul de fotbal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Accidentul in care patronul lui Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, ar mai fi putut avea o victima. Este vorba despre antrenorul "Vulpilor", francezul Claude Puel, care a refuzat in ultima clipa sa urce la bordul elicopterului prabusit in parcarea stadionului King Power, sustin jurnalistii de la...

- Elicopterul in care se afla patronul echipei Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, s-a prabușit in parcarea de langa stadionul King Power, in noaptea de sambata spre duminica, la puțin timp dupa finalul unui meci.

- Fotbalul din Anglia e lovit de o tragedie de proporții. Vichai Srivaddhanaprabha, patronul celor de la Leicester, și fiul sau, Aiyawatt, ar fi murit in accidentul de elicopter care s-a petrecut sambata seara langa King Power Stadium dupa meciul cu West Ham, 1-1. ...

- Vichai Srivaddhanaprabha, patronul thailandez al clubului Leicester, se afla in elicopterul care s-a prabusit, sambata seara, langa stadionul echipei sale, dupa meciul cu West Ham United, au declarat pentru BBC surse apropiate familiei omului de afaceri.

- Fernando Rodriguez Serena, autorul golului victoriei echipei Real Madrid in finala Cupei Campionilor Europeni la fotbal cu Partizan Belgrad, din 1966, a incetat din viata la varsta de 77 de ani, a anuntat clubul ma...

- Atletul kenyan Nicholas Bett, campion mondial la 400 metri garduri in 2015, a murit, miercuri, in urma unui accident rutier. El se intorcea de la Campionatele Africii. Accidentul s-a produs pe un drum din...