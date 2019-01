Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul textier xi compozitor, Norman Gimbel, laureat al premiilor Grammy xi Oscar, s-a stins din viatE la varsta de 91 de ani, pe 19 decembrie. Fiul sEu, Tony Gimbel, abia a fEcut publicE trecerea in nefiintE a muzicianului, dupE zile intregi in care xi-a plans tatEl.

- Actrita de teatru si film Eugenia Bosanceanu a incetat din viata la varsta de 93 de ani, informeaza UNITER. "In Ajun de Craciun ne-a parasit marea actrita de teatru si film Eugenia Bosanceanu, la...

- Eugenia Bosanceanu, una dintre cele mai importante doamne ale cinematografiei romanesti s a stins din viata la varsta de 93 de ani, scrie a1.ro.Eugenia Bosanceanu s a nascut pe 8 februarie 1925 in localitatea Radauti Prut, judetul Botosani. A absolvit cursurile Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica…

- Informatia a fost confirmata de postul Nickelodeon, care a difuzat serialul popular de desene animate din 1999. Intr-un comunicat, compania a anuntat ca moartea lui Hillenburg a fost cauzata de o boala de neuroni motori (cunoscuta drept ALS) - afectiune cu care a fost diagnosticat in martie…

- Actorul si regizorul Anton Tauf, nascut in Baia Mare, la 18 aprilie 1946, s-a stins din viata. Artistul a fost director al Teatrului Național din Cluj, in perioada 1992-1993, director al Teatrului Dramatic din Baia Mare in perioada 1995-2002. In cursul acestui an, cand a implinit 50 de ani de activitate…

- Scriitorul William Goldman, premiat cu Oscar pentru scenariul original „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969) si adaptarea „All the President’s Men” (1976), a murit joi noapte, in casa lui din Manhattan.

- Lumea filmului a suferit astazi una dintre cele mai mari pierderi din ultimul timp. Omul din spatele comediei, Danny Leiner, cel care facea ca zambetele telespectatorilor sa fie posibile, s-a stins din viata la numai 57 de ani.

- Fernando Rodriguez Serena, autorul golului victoriei echipei Real Madrid in finala Cupei Campionilor Europeni la fotbal cu Partizan Belgrad, din 1966, a incetat din viata la varsta de 77 de ani, a anuntat clubul madrilen intr-un comunicat, citat de agentia spaniola EFE. Serena, care a jucat pentru Real…