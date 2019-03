Stiri pe aceeasi tema

- Larry Cohen s-a facut remarcat odata cu filmele horror regizate cu buget redus, majoritatea filmate in New York, scrie fanatik.ro. Toate aveau in comun aceeași abordare cu caracter social. „Cred ca am fost inaintea timpului meu și inca sunt, de fapt. Vreau sa spun ca toate filmele pe care le-am facut…

- Doliu in lumea teatrului si a filmului din Rusia. Cunoscutul actor Vladimir Etus a murit la varsta de 96 de ani. Anuntul a fost facut de catre fiica acestuia, Raisa si directorul Teatrului Vahtangov din Moscova, unde Etus activa inca din 1945. Artistul s-a stins din viata la spital.

- Lisa Sheridan, cunoscuta pentru aparițiile ei din serialele CSI, a fost gasita moarta in casa.Lisa Sheridan, 44 de ani, a murit, luni, insa managerul ei Mitch Clemm, dar și familia neaga vreo tentativa de suicid."Am iubit-o mult pe Lisa și suntem devastați de pierderea ei.

- Carmen Argenziano a murit, anuntul fiind facut de reprezentantii agentiei care se ocupa de aparitiie lui, scrie spynews.ro. Momentan, nu se stie care a fost cauza mortii cunoscutului actor si om de televiziune. Pana in ultima clipa de viata i-au fost alaturi sotia, Lisa, si cei trei copii, scrie…

- Indragita interpreta de muzica populara și profesoara de canto la Școala Populara de Arta din Targu-Jiu, Camelia Argint, a murit, in noaptea de sambata spre duminica, in locuința sa din municipiu, dupa ce ar fi suferit un infarct. Artista avea 54 de ani, iar apropiații spun ca nu s-a plans…

- Academicianul Iulian Vacarel a murit la varsta de 91 de ani, anunța Academia Romana, economistul fiind membru titular al celui mai reputat for intelectual al țarii din 1999, arata un text publicat pe site-ul instituției, conform Mediafax."Academia Romana iși exprima profundul regret la aflarea…

- Poetul Emil Brumaru a murit, la varsta de 80 de ani. Decesul a survenit sambata, la cateva zile dupa ce a suferit un accident cerebral. Moartea poetului Emil Brumaru a fost anunțata de scriitorul Liviu Antonesei. Conform scriitorului, poetul a suferit joi un accident cerebral, iar sambata, dupa doua…

- Este doliu in lumea filmului, dupa ce o legendara actrița a murit in somn. Este vorba despre June Whitfield, renumita pentru rolurile comice din serialele și telenovele de top din Marea Britanie.