- Paul John Vasquez, actor in celebrul serial de televiziune Sons of Anarchy, a murit la varsta de 48 de ani, in urma unui atac de cord. Paul John Vasquez a fost gasit fara suflare in propriul apartament, informatia fiind confirmata de apropiatii barbatului. Prietenul sau cel mai bun l-a gasit in stare…

- Doliu in lumea filmului! Un actor celebru a murit in urma cu putin timp. A facut infarct…. Doliu in lumea vedetelor de la Hollywood! Cunoscutul actor Burt Reynolds a murit la varsta de 82 de ani. Acesta a jucat in mai multe filme de succes, printre care „Smokey si Banditul”, „Longest Yard” si „Eliberarea”.…

- Actorul Rudi Rosenfeld a murit vineri, la varsta de 77 de ani. Informatia a fost confirmata de PR-ul Teatrului Evreiesc de Stat, Oana Nae. “A murit, intr-adevar, azi, la ora 17,00”, a spus ea. In ultimii ani, actorul a aparut in mai multe producții ale PRO TV.Si regizorul Erwin Simsensohn…

- Interpretul de muzica populara, taragotistul Dumitru Farcas, a murit in noaptea de luni spre marti intr-un spital din Cluj, in urma unui infarct. Taragotistul avea 80 de ani, scrie Mediafax.ro.Dumitru Farcas a murit intr-un spital din Cluj, unde era internat in urma unui infarct.

- Doliu in Maramures. Un cunoscut interpret de muzica populara a plecat dintre noi. Interpretul de muzica populara, taragotistul Dumitru Farcas, a murit in noaptea de luni spre marti intr-un spital din Cluj, in urma unui infarct. Taragotistul avea 80 de ani. Dumitru Farcas a murit intr-un spital din Cluj,…

- Doliu in lumea filmului! Actrița Rita Bhaduri a murit azi-noapte, dupa ce s-a luptat cu o boala grea la rinichi Femeia avea 62 de ani, iar potrivit informațiilor aparute, a facut stop cardiac, iar organele ei au cedat, scrie presa straina. „Suferea de o boala la rinichi, iar organele ei au cedat. A…

