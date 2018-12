Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Donald Moffat, celebru pentru rolurile din filme precum "Clear and Present Danger", "The Thing" si "The Right Stuff", a murit la varsta de 87 de ani, din cauza complicatiilor provocate de un accident cerebral, potrivit bbc.com.

- Geoff Murphy a murit la varsta de 80 de ani, informeaza presa internaționala. Actorul era asociat cu trilogia „Stapanul inenelor”. El s-a nascut in 1938, in Wellington, pașind in lumea artistica prin cantarea la trompeta, scrie libertatea.ro.

- Scriitorul William Goldman, premiat cu Oscar pentru scenariul original „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969) si adaptarea „All the President’s Men” (1976), a murit joi noapte, in casa lui din Manhattan.

- Stilista si jurnalista de moda la revista „Marie Claire“, s-a stins din viata vineri seara, in urma unui accident vascular cerebral.„E un moment foarte greu pentru noi si, desi suntem jurnalisti si lucram cu cuvintele, acum ne e greu sa le gasim. Si asta, pentru ca Teo, colega noastra, a plecat…

- Lumea filmului a suferit astazi una dintre cele mai mari pierderi din ultimul timp. Omul din spatele comediei, Danny Leiner, cel care facea ca zambetele telespectatorilor sa fie posibile, s-a stins din viata la numai 57 de ani.

- Fostul boxer german Graciano Rocchigiani, care a fost campion mondial la profesionisti, a decedat marti dimineata in Italia dupa ce a fost lovit de o masina cand mergea pe jos, a anuntat presa internationala. Fostul pugilist voia sa-si viziteze prietena si pe cei doi copii ai sai. Rocchigiani, care…

- Este din nou doliu in lumea filmului, dupa ce Damian Hill s-a stins din viata. Actorul australian a murit duminica noapte, cu putin timp inainte sa inceapa filmarile pentru un nou film. Damian Hill a murit la varsta de 42 de ani, noaptea trecuta in Melbourne. Momentan, potrivit smh.com, nu se stie care…