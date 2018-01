Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai cunoscute creatoare de moda elvetiene, Christa de Carouge a incetat din viata la varsta de 81 de ani, dupa in urma unei boli grave, au confirmat miercuri surse apropiate, ca raspuns la informatiile aparute deja in presa, anunta Agerpres.

- Doliu in cinematografia mondiala! Indragita actrița americana Doreen Tracey a murit la varsta de 74 de ani. Actrița a pierdut lupta cu o boala necruțatoare.Doreen Tracey s-a stins din viața avand alaturi familia și prietenii.

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie libertatea.ro.

- Soc in lumea muzicii. O legenda mondiala a rockului a incetat din viata, iar milioane de oameni sunt in doliu. Este vorba despre Eddie Clarke, cel care s-a stins din viata la varsta de 67 de ani. Cunoscut pentru activitatea sa din trupa "Motorhead", artistul este plans de toti cei care i-au ascultat…

- In varsta de 83 de ani, cantareata de muzica usoara Lucky Lucretia Marinescu s a stins din viata in urma unei suferinte indelungate. Anuntul a fost facut de fiul sau, Lawrence Marinescu. Lucretia "Lucky" Marinescu, s a nascut pe 12 iulie 1934, la Cahul, Romania, azi in Republica Moldova. Lucky Marinescu…

- Doliu in IPJ Buzau. Polițistul Șerbanoiu Mihai, ajutorul șefului de post de la Merei, a incetat din viața astazi, din cauza unei metastaze la ficat descoperite acum doua luni. Agentul avea 46 de ani. Gabriel Dragomir, președintele SNPPC Buzau, este cel [...] citește mai mult Post-ul Polițistul Mihai…

- Cantareata France Gall a murit, duminica dimineata, la Paris, la varsta de 70 de ani, informeaza Le Figaro.Artista franceza suferea de doi ani de cancer, iar anuntul decesului a fost facut de Genevieve Salama, agenta ei. Citește și: Descoperiri naucitoare: Care sunt cauzele temperaturilor…

- Actrita americana Darlanne Fluegel a murit, la varsta de 64 de ani. Artista s-a stins din viața dupa o lunga batalie cu boala Alzheimer, a confirmat fiica ei, Jenna Carey. A devenit cunoscuta, dupa ce...

- Jon Paul Steuer, faimosul actor din Star Trek: The Next Generation, cel care a jucat rolul lui Alexander Rozhenko, a murit. Avea doar 33 de ani, scrie realitatea.net.Jon Paul Steuer a murit pe data de 1 ianuarie, potrivit unor surse citate de presa americana.

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu trece prin momente grele. Tariceanu a anuntat moartea unei persoane importante din viata lui. Calin Popescu Tariceanu a postat pe pagina oficiala de Facebook un mesaj sfasietor prin intermediul caruia anunta trecerea in nefiinta a prietenului lui, Andrei Alexandru.…

- Monalisa Pandelea, o tanara din Pitești, a pierdut lupta cu viața. Tanara a fost diagnosticata cu cancer, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Artista in varsta de 26 de ani, Monalisa Pandelea, a fost o fata extrem de talentata, iubita și apreciata. Munca sa a fost intotdeauna…

- Jon Paul Steuer, actorul care l-a interpretat pe copilul din "Star Trek", Alexander Rozhenko, a murit in noaptea de Revelion, la numai 33 de ani, informeaza Daily Mail. Steuer a murit in locuinta lui din Oregon.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, anunța ca in dimineața zilei de 4 ianuarie s-a stins din viața fostul sau purtator de cuvant, Andrei Alexandru. Fost ziarist și fost purtator de cuvant al lui Nicolae Vacaroiu, Andrei Alexandru suferea de o boala grava.Vezi și: Ambasada Olandei…

- Scriitorul israelian de origine romana Aharon Appelfeld, una dintre vocile cele mai importante ale literaturii israeliene, supravietuitor al Holocaustului, a decedat in timpul noptii la varsta de 85 de ani, au anuntat joi apropiatii, relateaza AFP. „Nu vrei sa fii un scriitor al mortii. Scrisul presupune…

- Cântarețul Rick Hall a murit la 85 de ani dupa o lupta grea cu cancerul. Cântarețul de muzica soul s-a stins din viața în locuința sa din Muscle Shoals, un orașel din Alabama. „Speram ca formatia din rai este pregatita. Daca nu, vor fi probleme”, au spus…

- Directorul Casei de Cultura a Studenților, (CCS) Laurențiu Toma, s-a stins din viața, a anunțat Doru Rocker Ionescu pe pagina sa de Facebook. „Directorul parca dintotdeauna al CCS Preoteasa -...

- Procurorul Ioan Lascu, tatal procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, s-a stins din viata, joi, la un spital din Targu Mures unde era internat de mai multe zile. Lascu a condus timp de treizeci de ani Parchetul de pe langa Judecatoria Medias, iar intre 1980 si 2010 a fost prim-procuror, scrie…

- O veste trista a indoliat lumea filmului de peste hotare! Regizorul supranumit "parintele noului cinema latinoamerican" a murit. Acesta avea 92 de ani, iar anuntul a fost facut de un apropiat al familiei artistului.

- Unul dintre cei mai apreciati voleibalisti si-a pierdut viata dupa ce a adormit la volan. Lucian Matușoiu, fost voleibalist la Universitatea Craiova, a decedat într-un grav accident. Accidentul a avut loc în judetul Mehedinti si se pare ca fostul sportiv a adormit la volan, potrivit…

- Lumea sportului romanesc e in stare de soc. Un antrenor cu nume legendar s-a stins din viata. Este vorba despre cel care descoperit-o pe jucatoarea de tenis Ruxandra Dragomir. Fostul antrenor de tenis Leonte Ianovschi jr. a decedat la varsta de 63 de ani din cauza unui accident vascular.Citește…

- Steve Reevis a fost recunoscut pentru prestatiile din filmele "Fargo", "Last of the Dogmen" si "Dansand cu lupii". De asemanea, actorul a avut aparitii si in serialele "Walker, Texas Ranger", "Jag" si "Bones". Steve Reevis a lasat in urma o sotie indurerata si 4 copii.

- Cel mai inalt rugbyst roman din istorie, Cristi Gheorgheosu "Lungu", a murit la varsta de 62 de ani. Federatia Romana de Rugby (FRR) a publicat pe site-ul ei un mesaj in care isi exprima regretul pentru trecerea in nefiinta a fostului jucator de rugby.

- Primul președinte al Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Moșanu a decedat astazi la varsta de 85 de ani. Vestea trista a fost confirmata pentru ziarulnational.md de rudele lui Alexandru Moșanu.

- Doliu in intreg spatiul romanesc. Regele Mihai I a incetat din viata, la varsta de 96 de ani. Majestatea sa s-a stins la ora 13:00, la resedinta sa din Aubonne, Elvetia. Pana in ultima clipa, la capataiul suveranului a stat Altetea Sa Regala, Principesa Maria.

- Sindicatul Liber al Navigatorilor a anuntat pe pagina de Facebook decesul Directorului General al fostelor CNM Romline SA Constanta si CNM Petromin SA Constanta. A murit CLC Laurentiu Streaja, Director General al fostelor CNM Romline SA Constanta si CNM Petromin SA Constanta. Marile batalii ale vietii…

- Liga Profesionsita de Fotbal a anuntat cu tristete trecerea in nefiinta a celui care a fost Valer Sulea, membru in corpul de observatori LPF. Fost fotbalist de mare valoare, Valer Sulea a debutat pe prima scena pe data de 2 august 1980, intr-un meci FCM Brasov – FCM Galati 2-1.

- Este doliu in cinematografia romaneasca. Celebrul regizor Alecu Croitoru a murit, la 83 de ani, informeaza ziarul Adevarul . Citeste si: Consiliul Regal arunca BOMBA. Anuntul de ULTIMA ORA in privinta fostului principe Nicolae Cei care vor dori sa ii aduca un ultim omagiu regizorului,…

- Lumea muzicii din Statele Unite este in doliu. Un artist desavarsit a incetat din viata, dupa ce a fost invins de o maladie mortala. Cunoscut si ca "White Knight of Soul", regretatul cantaret l-a influentat in cariera pe celebrul Elvis Presley.

- Cantaretul si compozitorul american Tommy Keene, cunoscut al genurilor new wave si power-pop, a murit la varsta de 59 de ani.Muzicianul rock s-a stins din viața miercuri noapte, in somn, scrie antena3.ro.

- Un mare actor si producator de filme s-a stins din viața. Peter Berling a murit la vârsta de 83 de ani. De-a lungul carierei sale de actor, a jucat în peste 130 de filme. Printre cele mai cunoscute pelicule în care a aparut se numara The Wrath of God (1972), Fitzcarraldo…

- Durere mare in lumea manelelor! S-a stins din viata in urma cu cateva ore, la numai 28 de ani. Alex de la Caracal si-a anuntat prietenii virtuali ca in noaptea trecuta a incetat din viata Denis Oprea, cunoscut in lumea manelistilor drept Ernest Edwards. Cantaretul avea numai 28 de ani. ”Cu durere in…

- Janusz Wojcik, fost selectioner al Poloniei, a încetat din viata la 64 de ani. El a condus nationala poloneza la câstigarea medaliei de argint la Jocurile Olimpice din 1992. Janusz Wojcik a antrenat echipa de tineret a Poloniei în perioada 1989 - 1992 si nationala de seniori…

- Lacrimi de durere in sportul internațional! O fosta caștigatoare a turneului de la Wimbedon a murit, dupa o batalie crancena cu o boala crunta. Jucatoarea ceha de tenis Jana Novotna, castigatoare a editiei din 1998 a turneului de la Wimbledon, a decedat, duminica, la varsta de 49 de ani, a anuntat site-ul…

- Actorul Claudio Baez, cunoscut pentru numeroasele roluri pe care le-a avut în telenovele, s-a stins din viața la vârsta de 69 de ani în Mexic. Acesta a jucat în telenovele precum “Rosa Salvaje”, “Simplemente Maria” sau “Mujer de madera”.…

- Doliu în lumea tenisului! Jana Novotna, fosta câștigatoare de Wimbledon, a murit la vârsta de 49 de ani. Sportiva s-a stins din viața duminica înconjurata de familie. „Cu tristețe, WTA anunța trecerea în neființa, duminica, 19 noiembrie, a Janei Novotna,…

- S-a stins din viata cel care zeci de ani a slujit credinciosii din parohia Carpinistea, comuna Beceni. Potrivit localnicilor preotul Diamandescu avea varsta de 102 ani si zeci de ani a slujit cu evlavie pe Dumnezeu si si-a dedicat intreaga viata bisericii.

- Federatia Romana de Rugby a anuntat ca medicului lotului national al Romaniei, Octavian Campian, a decedat, joi, la varsta de 41 de ani."Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul fata de decesul medicului lotului national de rugby al Romaniei, Octavian Campian. In varsta de 41 de ani,…

- Lumea sportului craiovean a fost lovita in aceasta dimineața de o veste trista. Antrenorul emerit de tenis de masa Dumitru Baluța s-a stins din viața azi noapte. Cel care le-a pus paleta de tenis in mana multor copii, deveniți ulterior ...

- Lumea politica este in stare de șoc. Un lider liberal a incetat din viața la doar 45 de ani. Este vorba despre un consilier local al PNL din Iclod. Vasile Bene era fermier, era nascut la Gherla și locuia in Orman, iar in urma alegerilor locale din 2016 a caștigat un mandat de consilier local al comunei…

- Tragedie cumplita in sportul de peste ocean. Fostul star din Major League Baseball, Roy Halladay, a decedat in urma unui accident aviatic. Fostul sportiv s-a prabusit in Golful Mexic cu propriul avion de tip sport."Pot sa va spun ca, din pacate, am gasit corpul neinsufletit.

- Jurnalista Silvia Iosif s-a stisn astazi din viața din cauza unei grave afecțiuni hepatice. Ea se afla pe o lista de așteptare in vederea unui transplant, numai ca nu a mai apucat sa fie suspusa acestei intervenții. Silvia Iosif a decedat intr-un spital din Capitala, iar vineri, trupul sau neinsulfețit…

- Doliu in lumea internauților! Andrei Mihai Lueștean, un cunoscut vlogger, a murit intr-un spital din Iași, la numai 29 de ani. Tanarul, cunoscut in lumea virtuala drept Pablo, a ajuns la spital cu o infecție, care s-a raspandit in tot corpul, informeaza duminica B1 Tv.Avertisment dur al specialistilor:…

- Federico Luppi, cunoscut pentru pentru rolurile din filmele „Labirintul lui Pan” si „Cronos”, regizate de Guillermo del Toro, a plecat dintre noi. Vedeta, care s-a nascut pe 23 februarie 1936, in Buenos Aires, era internat de o saptamana la Fundacion Favaloro, scrie news.ro. Actor preferat…