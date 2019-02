Stiri pe aceeasi tema

- Compania de distributie Independenta Film anunta lansarea in cinematografe in data de 8 martie a filmului CAPERNAUM, regizat de Nadine Labaki. Filmat in haoticele cartiere din Liban, CAPERNAUM prezinta povestea inspiraționala a unui baiețel care se lupta sa supraviețuiasca sorții copleșitoare. Filmul,…

- Gropi, noroi, strazi care arata ca dupa bombardamente și care nu au vazut niciodata asfaltul. Așa arata multe strazi din municipiul Cluj-Napoca. De exemplu, municipalitatea promite înca din 2016 asfaltarea strazii Valea Fânațelor, fara rezultat însa. Acum, viceprimarul Dan Tarcea…

- Ilustrul compozitor grec, Vangelis, parintele muzicii electronice instrumentale, a lansat, pe 25 ianuarie, noul sau album – “Nocturne”, o colectie de piese inspirate de stiinta, istorie și explorare. “Nocturne“ include atat versiuni noi ale celor mai faimoase lucrari ale sale (“Chariots Of Fire” de…

- Sunt evenimente culturale importante, care se organizeaza an de an la Campina și care au devenit cunoscute publicului, cum ar fi Festivalul de Teatru "Mircea Albulescu", Festivalul de Jazz-Rock, "Sarbatoarea celor doua Iulii", taberele de pictura sau saloanele internaționale de fotografie, pentru a…

- Cel puțin șapte persoane au murit in Alpi in ultimele zile din cauza caderilor masive de zapada. Mai multe stațiuni montane au fost inchise deoarece accesul nu se mai putea face decat pe calea aerului, air schiorii sunte avertizați in legatura cu riscul ridicat de avalanșa in Austria, Germania, Elveția…

- Zeci de ansambluri din toata Moldova au participat la Festivalul național "Colinde, Colinde", care a avut loc la Sala cu Orga. Sute de spectatori au venit sa urmareasca interpretarea colindelor de Craciun. Oamenii au fost incantați de concert și de atmosfera de sarbatoare.

- Frații Joel și Ethan Coen, mințile briliante din spatele unor clasice precum „Fargo”, „No Country for Old Men” sau „The Big Lebowski”, debuteaza acum in universul Netflix cu un nou film ambițios și excentric. Scris, produs și regizat de frații Coen, „The Ballad of Buster Scruggs” reunește șase povestiri…

- Cel mai recent film al regizoarei Anca Damian deschide seria premierelor romanești la Arta din luna decembrie. Un film cu multe straturi și ințelesuri, misterios și furtunos, Moon Hotel Kabul construiește un puzzle prin care incearca sa compuna adevarul, dar și sa chestioneze natura acestuia. Dupa un…