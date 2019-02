Stiri pe aceeasi tema

- Stanley Donen, regizorul unor filme clasice precum ''Singin'in the Rain'' si ''Charade", a murit la varsta de 94 ani, a informat sambata Chicago Tribune, conform EFE. Ziarul a precizat ca decesul lui Donen a fost confirmat de unul dintre fiii sai. …

- Pare o poveste incredibila și desprinsa dintr-un scenariu de film, insa este pe cat se poate de reala și adevarata. Un baiețel s-a nascut fara creier și, deși nu i se ofereau șanse de supraviețuire prea mari, acesta a implinit in prezent șase ani, iar evoluția sa este remarcabila. Este vorba de Shelley…

- Fiul autorului, Jay Lee, a declarat pentru The Associated Press ca tatal lui a murit pe 8 noiembrie, la Los Angeles, insa la acel moment familia nu a dorit sa anunte decesul. „The Flower Drum Song”, o poveste despre conflictul dintre generatii plasata in cartierul Chinatown din San Francisco,…

- O femeie supraponderala din Corsham, Wiltshire, Marea Britanie, a avut parte de un adevarat miracol. Femeia se impacate cu ideea ca nu va deveni mama vreodata, cand minunea s-a produs: a ramas insarcinata de doua ori... la cateva zile distanța.

- Cei mai importanți liderii ai Uniunii Europene (UE) au atras atentia, marti seara, dupa ce Parlamentul de la Londra a respins acordul premierului Theresa May privind Brexitul, asupra riscului unei iesiri haotice a Marii Britanii din blocul comunitar. Astfel, presedintele Consiliului European Donald…