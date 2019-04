Stiri pe aceeasi tema

- Zina Dumitrescu a murit la 82 de ani.”Mama Zina” era internata de mai multa vreme intr-un azil de lux. Vestea trista a fost confirmata de Ioan Casian, patronul azilului in care celebra creatoare de moda si-a petrecut ultimii sapte ani. „Intotdeauna spunea ca se simte bine, dar in realitate nu era asa.…

- Florentin Burnea, cunoscut si ca “Florea” Burnea, s-a stins din viata dupa o lunga suferinta. Artistul, cunoscut inca din perioada ansamblului folcloric romanesc “Ciocarlia” a fost primul sot al Mariei Ciobanu si tatal solistei Camelia Ciobanu Filip. Vestea a fost data de fiica lui, Camelia Ciobanu…

- Brindușa Covalciuc Ciobanu este rapusa de durere, dupa ce soțul artistei s-a stins din viața. Barbatul a murit, vineri dimineața, rapus de o boala grava. Anunțul morții a fost facut chiar de catre artista Brindușa Covalciuc Ciobanu, pe o pagina personala de socializare. VEZI:O oferta de nerefuzat. Paste…

- Doliu in lumea cinematografiei! S-a stins din viața una dintre marile și indragite actrițe de comedie! Ea a fost partenera lui Elvis Presley in comedia "Tickle Me" și cea mai iubita actrița din celebrul film "Black Lagoon"!Actrita Julie Adams, cunoscuta din

- Este doliu in PSD. Fostul secretar de stat Cristian Videscu a murit, la varsta de 37 de ani, rapus de o boala cumplita. Anunțul a fost facut de Mihai Fifor, printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook.

- Alin Vlasin, fost multiplu campion national si vicecampion european la juniori, in 2004, a murit vineri, la numai 30 de ani, scrie observator.tv.Anuntul mortii sportivului a fost facut de Federatia Romana de Haltere. ”Fostul halterofil bistritean Alin Vlasin s-a stins din viata, vineri,…

- Laszlo Trifan a murit la varsta de 63 de ani. Laszlo Trifan a facut parte din trupa rock Metropol, care si-a intrerupt activitatea in 1994, dupa ce unul dintre membri a murit intr-un grav accident. Laszlo Trifan a fost si pictor si designer. Citeste si Consilier CSM, gasit mort in casa. A…

- Lumea filmului este in doliu, dupa ce actorul William Morgan Sheppard, cunoscut pentru rolul pe care l-a interpretat in ”Star Trek”, s-a stins din viața la varsta de 86 de ani. Anunțul trist a fost facut chiar de fiul lui.