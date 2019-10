Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in comuna A.I.Cuza. Primarul localitatii, Vasile Cornelus Baciu, s-a stins din viata. Nefericitul eveniment a avut loc astazi, in jurul orelor 01.00. Decesul ar fi survenit in somn. Medicii chemati au incercat sa-l resusciteze, dar totul a fost in zadar. Vasile Cornelus Baciu urma sa implineasca…

- Veste teribila pentru iubitorii de muzica populara! A murit! Vestea a venit ca un traznet Este doliu in lumea muzicala romaneasca. Un tanar cantareț s-a stins din viața subit, la doar 31 de ani. Apropiații sunt in stare de șoc și nu pot accepta faptul ca nu il vor mai vedea niciodata. Bogdan Șeitan a murit prematur,…

- Bogdan Seitan, tanar cantaret de muzica populara, a murit la doar 31 de ani.Barbatul a cantat inca de la varste fragede si a fost solistul Ansamblului Folcloric Ghiocelul din Campina, dar si al Ansamblului Folcloric Perinita.Cum am scapat de emotii Am realizat ca daca devii una cu melodia, nu mai ai…

- Doliu la TVR Iasi. Unul dintre cei mai apreciati oameni de televiziune a murit intr un cumplit accident de motocicleta. Tudor Cristian Axinte avea 53 de de ani, iar ieri, alaturi de sotia sa, Simona, plecase la plimbare pe motocicleta.In satul Balteni din comuna Probota, barbatul avea sa piarda controlul…

- Un accident grav s-a produs ieri dupa-amiaza intre o mașina și o motocicleta in comuna Probota din județul Iași. Persoanele care se aflau pe motocicleta au murit pe loc. Din primele cercetari alte patru persoane au fost ranite.

- Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti anunta cu regret trecerea in nefiinta a celui care a fost Armand Novacek.Maestru emerit al sportului, a fost jucator de baza al Stelei si unul dintre cei mai importanti sportivi ai echipei nationale din ldquo;perioada de aur" a baschetului romanesc anii lsquo;50…

- Lumea filmului din Romania este din nou in doliu. La doar o zi de la moartea Florinei Cercel, actrița Monica Ghiuța s-a stins din viața.Citește și: Minunile din declarația de avere a judecatorului CCR, Livia Stanciu ”Ne-a parasit și Monica Ghiuța! Dumnezeu s-o odihneasca! Actrița…

- Florina Cercel a murit. Artista s-a stins din viața la 76 de ani. Marea artista a murit in dimineața zilei de 30 iulie din cauza unui cancer la plamani. Marea actrița a fost, in tinerete, una dintre cele mai frumoase romance. A iubit cu patima, insa ghinoanele s-au tinut lant, pe plan…