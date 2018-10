Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul compozitor, Ben Daglish, a murit la 52 de ani, din cauza unei boli grave, de care suferea inca din 2015. Artistul din Marea Britanie se lupta de trei ani cu cancerul, iar organismul lui era foarte slabit, nemaisuportand tratamentele la care era supus. Ben Daglish a compus coloana sonora pentru…

- Norifumi Yamamoto, cunoscut in lumea artelor martiale sub numele de „Kid”, multiplu campion atat in MMA cat si in kickboxing, a murit la varsta de 41 de ani, din cauza cancerului. Norifumi Yamamoto era...

- Doliu in lumea teatrului romanesc. Profesor, regizor si fost director al Teatrului Tandarica, Margareta Niculescu a murit, marti, la varsta de 92 de ani."Lumea papusarilor deplange trecerea in nefiinta a celei care a fost Margareta Niculescu, regizor, profesor si director timp de 35 de ani 1949 1984…

- Lumea televiziunii este in stare de șoc, dupa ce Lyric McHenry a fost gasita fara suflare in plina strada, prabușita in Bronx, New York, dupa ce petrecuse o noapte nebuna alaturi de prieteni, in oraș.

- Cel mai mare nume al muzicii zambiene s-a stins din viața. Violet Kafula, supranumita si "nasa muzicii zambiene" s-a stins din viata lasand un gol in sufletul colegilor ei din industria muzicala. Ea a...

- Barry Chuckle, unul dintre componenții trupe de comedie Chuckle Brothers, s-a stins din viața la varsta de 73 de ani. Anunțul a fost facut de managerul echipei. "Barry s-a stins din viața acasa,...

- Celebrul actor Bernard Hepton s-a stins din viața la varsta de 92 de ani, iar vestea ca el nu mai este a intristat toți cinefilii din intreaga lume. Bernard este un cunoscut actor al anilor’70 și ’80, dupa ce numele de „Birmingham Rep” l-a facut fabulos. Potrivit theguardian.com, cunoscutul actor Bernard…

- Doliu in lumea cinematografiei. Un cunoscut scenarist s-a stins din viața.Scenaristul Shinobu Hashimoto, care a scris pentru unele dintre cele mai reprezentative filme japoneze din istorie, inclusiv pentru "Cei Sapte Samurai/ The Seven Samurai" si "Rashomon", regizate de Akira Kurosawa, a…