Stiri pe aceeasi tema

- Chitaristul si claviaturistul Paul Raymond, membru al grupului UFO, a murit la varsta de 73 de ani, dupa cateva zile de cand trupa incheiase o serie de concerte.Citește și: Negocieri la sange intre PSD și ALDE: Dragnea vrea REMANIERE extinsa. Cinci miniștri, pe LISTA NEAGRA/SURSE Vestea…

- Tristețe mare in lumea actoriei. Un mare interpret s-a stins din viața, la varsta de 89 de ani. Este vorba despre John Quarmby, actor cunoscut pentru rolul din producția „Fawlty Towers”. Vestea morții lui a fost data de un coleg de platou, pe rețelele de socializare.

- Zina Dumitrescu a murit la 82 de ani.”Mama Zina” era internata de mai multa vreme intr-un azil de lux. Vestea trista a fost confirmata de Ioan Casian, patronul azilului in care celebra creatoare de moda si-a petrecut ultimii sapte ani. „Intotdeauna spunea ca se simte bine, dar in realitate nu era asa.…

- Constantin Micu Nourescu, unul dintre cei mai reputati si indragiti antrenori de atletism din Romania, s-a stins din viata miercuri. Vestea a fost data de Ministerul Tineretului si Sportului.

- DURERE… Lumea medicala vasluiana este din nou indoliata. Mihai Prelipcean, medic in cadrul Compartimentului UPU-SMURD al Spitalului Judetean de Urgența Vaslui a decedat in aceasta dimineața, dupa o lupta cu o boala necruțatoare. De loc din Iași, medicul Mihai Prelipcean avea 32 de ani si era fiul directorului…

- Cesar Borda a murit. Fotbalistul argentinian avea 25 de ani si activa la UAI Urquiza. Vestea s-a raspandit rapid, iar retelele sociale s-au umplut de mesaje de condoleante. Fotbalistul Borda era imprumutat de UAI Urquiza la Metropolitano. Acesta s-a sinucis si a fost gasit in casa de tatal…

- Morgan Woodward a jucat in "Dallas" in 55 de episoade, filmate intre anii 1980 și 1987. Cariera lui se intinde pe parcursul a peste 40 de ani, perioada in care a jucat in peste 250 de filme și seriale. Actorul a avut o apariție și in "Star Trek" și a fost recompensat cu trofeul Golden Boot…

- Organistul si compozitorul francez Jean Guillou, care a evoluat in cele patru colturi ale lumii si a fost titular timp de peste o jumatate de secol la marea orga a bisericii pariziene Saint-Eustache, a decedat sambata, in capitala Frantei, la varsta de 88 de ani, relateaza AFP