Adrian Berinde anunta, in luna septembrie a anului trecut, ca, dupa un tratament experimental pe care l-a urmat in Germania, se simte mai bine. Dar starea lui de sanatate s-a inrautațit din nou și prietenii au anunțat, joi, dispariția artistului.

Adrian Berinde s-a nascut pe 4 mai 1958, la Oradea. Absolvent al Școlii de Arte Plastice din Cluj, in 1982, se stabilește la Moudon, in Elveția, și lucreaza ca pictor liber profesionist. S-a intors in țara in 1990 și de atunci a fost prezent pe…