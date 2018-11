Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea muzicii, dupa ce s-a aflat vestea ca Oli Herbert, chitaristul trupei „All That Remains”, a murit. Barbatul s-a stins din viața la varsta de 44 de ani, iar pana in acest moment nu se cunoaște cauza morții lui. Trupa “All That Remains” a postat un mesaj in care iși exprima regretul și…

- Tex Winter a murit! Celebrul antrenor de la la echipa de baschet Chicago Bulls, s-a stins din viața la varsta de 96 de ani. El s-a stins din viața la New York, potrivit presei americane. Tex Winter a murit la 96 de ani! Fostul antrenor secund al lui Phil Jackson la Chicago Bulls din perioada legendarului…

- Roman Kartsev s-a stins din viața la varsta de 79 de ani, insa cauza morții nu a fost facuta publica. Vestea a cazut ca un traznet asupra familiei și prietenilor, care nu se așteptau la asta. Moartea actorului a fost confirmata de directoarea teatrului unde Roman Kartsev activa. Intr-un interviu pentru…

- Doliu in lumea artistica! Arthur Mitchell, primul dansator vedeta afro-american, s-a stins din viața miercuri, la varsta de 84 de ani. Acesta a fost rapus de o insuficiența cardiaca. In 1969, Arthur Mitchell a cofondat compania de dans Dance Theatre of Harlem, fapt care i-a adus foarte multa celebritate.…

- A MURIT! Doliu in lumea artistica: Una dintre cele mai celebre actrite s-a stins din viata (FOTO, VIDEO) O actrita de teatru nominalizata de trei ori la Premiile Tony intr-un interval de numai sase ani, a murit joi, in locuinta sa din Mannhatan. Marin Mazzie avea 57 de ani. Sotul actritei, actorul…

- Doliu in lume artiștilor, dupa ce Hosea Hargrove, cunoscut drept „Nasul Austin Blues”, a murit. Celebrul chitarist și solist s-a stins din viața la 88 de ani, fiica lui, Hosetter Irwin, confirmand moartea legendei muzicii blues. „Taticul meu, cunoscut drep omul blues-uluim si-a capatat aripile grandioase.„,a…

- Doliu in lumea sportului! Margaret, sora fotbalistului australian, Travis Varcoe, a murit. Tanara a decedat dupa ce s-a ciocnit puternic cu o colega in timpul unui meci de fotbal australian. Margaret Varcoe practica, la fel ca fratele ei, fotbalul australian, fiind componenta a echipei feminine Angle…

- Doliu in lumea artistica din Romania dupa moartea Margaretei Niculescu, profesor, regizor și fost director al Teatrului Țandarica. „Lumea papusarilor deplange trecerea in neființa a celei care a fost Margareta Niculescu, regizor, profesor și director timp de 35 de ani (1949-1984) al Teatrului Țandarica.…