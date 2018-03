Doliu in lumea artistica din Romania. „Am aflat cu tristete ca a trecut la cele vesnice. Dumnezeu sa o odineasca”

Stiri pe aceeasi tema

- Israela s-a stins din viata la 70 de ani, ea fiind gasita fara suflare in baie. De-a lungul timpului, insa, ea a fost implicata in numeroase scandaluri si nu doar cu fostul ei sot, ci si cu Adriana Iliescu, femeia devenita mama la 67 de ani. Cele doua au fost invitate sa comenteze asupra a cum vede…

- Una din surorile regretatului actor Toma Caragiu a murit, la varsta de 88 de ani. Geta Caragiu era sora mai mica a marelui actor, care a plecat din aceasta lume la cutremurul din 1977. Ea era profesoara și sculptorița. Vestea trista a decesului Getei Caragiu a fost aflata in urma unui comunicat de presa…

- Deși puțina lume știe, Israela Vodovoz și Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, au fost implicata, in urma cu ceva timp, intr-un scandal de proporții. Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuința ei in urma cu cateva zile, mai exact in data de 9 martie . Cunoscuta pentru faptul ca a…

- Sora legendarului actor Toma Caragiu a incetat din viața. Anunțul dispariției Getei Caragiu a fost facut de Societatea de Cultura Macedo-Romana, prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook. Toma Caragiu a fost unul dintre cei mai mari actori de comedie pe care i-a avut Romania . Toma Caragiu s-a…

- Potrivit datelor publicate de Eurostat, nivelul de trai din regiunea Bucuresti-Ilfov a fost in 2016 de 139% din media UE, conform PIB/locuitor la paritatea puterilor de cumparare standard (ajustat cu nivelul preturilor nationale). Astfel, zona Capitalei a devansat in termeni comparabili zone…

- Anunțul a fost postat pe Facebook de Societatea de Cultura Macedo-Romana. "Am aflat cu tristețe ca a trecut la cele veșnice, la varsta de 88 de ani, GETA CARAGIU, sculptorița și profesoara la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, de sorginte aromana, sora regretatului actor Toma…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? BOMBA ZILEI UDMR-UL PRADAT DE UN... MAGHIAR! Cu prilejul uneia dintre vizitele efectuate cu regularitate in Statele Unite de catre Laszlo Tokcs, comunitatea maghiara de acolo a luat initiativa lansarii unei chete cu scopul stringerii…

- Inainte sa fie casatorit cu Anamaria Prodan, Laurentiu Reghecampf a fost insurat timp de 14 ani cu Mariana, cu care are si un copil, pe Luca. Aseara, insa, o veste tragica a lovit familia Marianei, aceasta anuntand ca mama ei, ramasa in Romania, a murit.", scrie wowbiz.ro. Viata este…

- Jurnalistul Sorin Avram s a stins din viata. Vestea a fost confirmata pe Facebook de fratele geaman al acestuia, jurnalistul Liviu Avram. Prieteni, din pacate e adevarat: geamanul meu, Sorin Avram, s a stins. Dumnezeu sa l aiba in paza este mesajul transmis de jurnalistul Liviu Avram pe contul sau de…

- O femeie din Vrancea a murit dupa ce s-a intors de la o inmormantare. Fara sa sufere de vreo boala, Doina Purdel s-a stins la 50 de ani, in Italia, la scurt timp dupa ce revenise din Romania de la funeraliile cuscrei sale. Doina Purdel era din Panciu, județul Vrancea, și de 14 ani se stabilise impreuna…

- Lumea regalitații este in doliu dupa ce Prințul Șerban Cantacuzino, descendent al celebrei familii boierești, a incetat din viața la varsta de 90 de ani. Acesta era fiul lui George Matei Cantacuzino și era membru activ al Uniunii Arhitecților din Romania. Tristul anunț a fost facut de Ambasada Romaniei…

- Serban Cantacuzino era fiul lui George Matei Cantacuzino, cel care a creat Palatul bibliotecii „Dumitru Staniloae“ si Palatul Cancelariei din Ansamblul mitropolitan din Iasi, cunoscute sub numele de "palatele siameze". El a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele…

- Cantaretul de muzica populara din Danciulesti, Gorj, Valentin Sanfira, este in doliu. „A incetat din viata bunica mea. Dumnezeu sa o odihneasca si sa o ierte!", a scris artistul pe pagina de socializare. Valentin Sanfira...

- Rob Delaney, in varsta de 41 de ani, este un cunoscut actor, apreciat de publicul din Romania dupa ce jucat in "Catastrophe". Fiul lui, Henry, a murit dupa ce a fost diagnosticat cu o tumora pe creier. Diagnosticul i-a fost pus in anul 2016. Deși a suferit o intervenție chirurgicala, cancerul a…

- Unul dintre cei mai cunoscuți lautari din Romania s-a stins din viața, in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in neființa a artistului de 58 de ani a produs o unda de șoc in lumea muzicii lautarești.

- Doliu in lumea artistica din Romania. Actorul Cristian Dan, de la Teatrul de Nord, a incetat din viața. Actorul Cristian Dan a murit . Anunțul a fost facut de Teatrul de Nord din Satu Mare. „Cu mare tristețe anunțam trecerea in neființa a colegului nostru, actorul CRISTIAN DAN, membru fondator al Secției…

- Feli traverseaza una dintre cele mai negre perioade din viata ei. Potrivit unor mesaje de condoleante aparute pe internet de la apropiatii sai, se pare ca talentata artista si-ar fi pierdut tatal in urma cu cateva zile. „Condoleante Feli! L-am cunoscut bine pe Costel, tatal tau. A fost un om bun. Dumnezeu…

- Celebrul actor Ion Apostoliu a decedat, iar vestea a indoliat orasul Botosani, de unde era originar artistul. Primarul municipiului, Catalin Flutur, a tinut sa transmita un mesaj familiei care trece prin momente cumplite. ”Regret trecerea in nefiinta a unui mare actor botosanean, reprezentativ pentru…

- Presa din Romania este in doliu. Dragos Bucurenciu, unul dintre cei mai vechi si apreciati jurnalisti, a pierdut lupta cu viata la doar 53 de ani. Colegii sai au fost cei care au facut tristul anunt. Vestea a venit ca un soc pentru toata lumea. Cauza decesului nu a fost facuta publica. A

- Custodele Coroanei, Margareta, a primit cu tristete vestea mortii istoricului Neagu Djuvara si transmite condoleante familiei indoliate. "Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, a primit cu tristete vestea trecerii la cele vesnice a istoricului Neagu Djuvara si, alaturi de…

- Scandal imens cu un actor cunoscut, promovat intens de catre cei de la Antena 1. Acesta este acuzat de fosta iubita ca ar fi rupt-o in bataie. Mihaela Gheorghita, de profesie nutritionist, a avut o relatie de un an si jumatate cu un cunoscut actor din Romania, Nae Nicolae. Acesta este renumit pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de Facebook, ca a aflat cu tristete vestea privind moartea senatorului UDMR Verestoy Attila. "Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea in neființa a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata…

- Cunoscutul jurnalist, Nic Sarbu, de la Academia Catavencu s a stins din viata la varsta de 43 de ani. Vestea a fost data de sotia acestuia, Simona Tache, jurnalista si blogger. "Nic nu mai este. Ultimul lui an a insemnat o uriasa suferinta, pe care a trait o asa cum si a trait toti cei 43 de ani. A…

- Clujul va avea un metrou, iar lucrurile nu mai sunt numai la nivel de discuții, ci se aloca fonduri. Primaria Cluj-Napoca anunța ca a alocat suma de 3 milioane de lei pentru a începe studiile de fezabilitate. Vestea proasta este ca primele calatorii ar…

- La 10 ianuarie, a murit artista Lucky Marinescu. interpreta de muzica ușoara avea 83 de ani. Vestea trista a fost anunțata de fiul ei, care a transmis din Statele Unite un mesaj plin de durere și admirație pentru marea cantareața.

- Maria Ghiorghiu a devenit cunoscuta dupa ce a sustinut ca a avut previziuni despre evenimente majore care s-au produs atat in Romania, cat si peste hotare. Ea a sustinut ca Dumnezeu i-a trimis semne referitoare la accidentul aviatic din Apuseni, drama lui Gabriel Cotabita, dar si despre incendiile din…

- Potrivit APADOR-CH, Victor Stanciu, in varsta de 60 de ani, a fost ridicat de acasa de doi politisti de la Sectia 19, dus la politie si agresat deoarece nu a vrut sa se legitimeze, iar cazul a ajuns la CEDO in 2013. O vecina l-a reclamat la politie pe Victor Stanciu pentru ca isi scosese pe holul blocului…

- Doliu in invatamantul sucevean, dupa ce prof. Viorela Emilia Matipiuc, de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava, a trecut inspre lumea vesniciei, duminica, 7 ianuarie, dupa o grea lupta cu cancer pulmonar nemilos.Aceasta ar fi implinit pe 9 februarie 37 de ani. Inmormantarea ...

- Boboteaza sau Ziua Epifaniei, este una dintre cele mai sacre festivitați ortodoxe grecești, bogate in tradiții creștine, multe dintre ele datand din antichitate. Botezul Domnului, care in Romania este cunoscut ca Boboteaza, in Grecia are doua denumiri distincte, Teofania sau Fota. Aceasta celebrare…

- Bianca Brad a facut comentarii pe marginea banilor și necesitații acestora. Bianca Brad, care a reușit sa ajunga la o silueta de vis , este o cunoscuta acttrița și model din Romania. Bianca Brad, care este mama unui baiețel , și-a spus foarte clar parerea despre bani și despre rolul acestora in viața…

- Tatal Laurei Codruta Kovesi a murit. Procurorul Ioan Lascu s-a stins din viata la spital Procurorul Ioan Lascu, tatal sefei DNA, a murit, informeaza novatv.ro. Procurorul Ioan Lascu avea 70 ani si a murit la Targu-Mureș, acolo unde era internat de mai multe zile in spital. Ioan Lascu, tatal Procurorului…

- Nici macar o luna nu a mai ramas, iar Eliza, fiica celei mai batrane mame din Romania, va implini frumoasa varsta de 13 ani. Adriana Iliescu, la varsta de 67 de ani, este foarte fericita ca a reusit sa ii indeplineasca o dorinta foarte mare.

- O veste trista se abate peste sportul românesc în doua zi dupa Craciun. Un fost campion national la box, în vârsta de 63 de ani, a fost gasit mort, în noaptea de marti spre miercuri, în parcarea unui centru comercial de la marginea Iasiului. Potrivit…

- Cinci persoane au fost internate la spital cu fracturi grave, dupa ce doua automobile s-au ciocnit violent în localitatea Giurgiulești. Informația a fost confirmata de ofițerul de presa al IGP Mariana Bețivu, scrie tv8.md Potrivit poliției, un barbat în vârsta de 36 de…

- Presedintele Academiei Romane, Ionel Valentin Vlad, a murit duminica la locuinta sa din Bucuresti, in urma unei indelungi suferinte, transmite NOI.md “Cu profunda tristețe am aflat vestea despre trecerea in neființa a celui care a fost Ionel Valentin Vlad presedintele Academiei Romane. Exprimam sincere…

- El a afirmat si ca isi doreste si isi va 'pune genunchii jos' ca sa dea Dumnezeu oameni care sa conduca intr-un an al senectutii. Constantin Necula, profesor universitar la Facultatea de Teologie din Sibiu, spune ca nu este dezamagit de politicieni, pentru ca nu s-a amagit niciodata, dar este trist…

- Un mare actor s-a stins din viața, informeaza Antena 3. Este vorba de Gelu Zaharia, unul dintre numele sonore ale Naționalului din Iași. Anunțul a fost facut public de fiul actorului, Rareș Zaharia. "Ne-a parasit Gelu Zaharia, indragitul și neprețuitul nostru actor, coleg și prieten.…

- Regele Mihai I a fost purtat pe ultimul drum astazi, 16 decembrie 2017. Dupa ce zeci de mii de oameni și-au adus ultimul omagiu la catafalcul Regelui, cortegiul funebru a plecat din Sala Tronului la ora 10:45, fiind purtat pe umeri de militarii Brigazii 30 Garda „Mihai Viteazul”. Dupa serviciul religios…

- Teatrul romanesc este in doliu dupa ce un mare actor a murit. Gelu Zaharia, unul dintre numele sonore ale Nationalului din Iasi, a incetat din viata la varsta de 74 de ani. Anuntul a fost facut public chiar de catre fiul artistului, Rares. „Ne-a parasit Gelu Zaharia, indragitul si nepretuitul nostru…

- Tudor Chirila a lansat un nou atac dur la adresa modificarilor aduse Legilor Justiției de catre Coaliția PSD-ALDE, aratand ca ”Romania a cazut prada unui grup infracțional organizat”. Parlamentarii puterii vor sa modifice codurile penale, astfel incat politicienii si functionarii corupti sa nu mai…

- Camelia Oneț, personalitate marcanta și iubita a orașului Abrud, s-a stins din viața din cauza unei boli necruțatoare. Aceasta reprezenta ALDE in consiliul local insa era cunoscuta mai ales pentru activitatea sa la Școala Gimnaziala ”Avram Iancu” din Abrud, ca diretor și apoi director adjunct. Vestea…

- Romania trece in aceste zile printr-o perioada de tristete si de doliu odata cu trecerea in nefiinta a Regelui Mihai. La un alt nivel, se observa insa un strat de tristete si de doliu pricinuit de posibila moarte a democratiei - scrie conferentiarul universitar Adrian Nita pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Doliu in familia Ianovschi! ”Din pacate... a plecat dintre noi... atat de repede... un mare suflet drag noua... LENCI !!! Ne este deja... atat de greu fara tine... Odihnește-te-n pace...”, este mesajul postat pe facebook de Mihai Ianovschi, fratele antrenorului de tenis Lenci Ianovschi. Despre antrenorul…

