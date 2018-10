Doliu in lumea sportului, dupa ce joi dupa-amiaza, pe 18 octombrie, a murit Csaba Gyorffy, unul dintre cei mai mari fotbaliști de la FC Brașov. Fostul sportive s-a stins din viața dupa ”o lunga suferința“, dupa cum a precizat fiul sau „Tata a murit in aceasta dupa-amiaza dupa o lunga suferința“, este mesajul pe care […] The post Doliu in luma sportului! A murit Csaba Gyorffy, fost fotbalist de la FC Brașov appeared first on Cancan.ro .