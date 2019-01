Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata braziliana Miucha, simbol al stilului muzical bossa-nova, a murit joi la Rio de Janeiro, la varsta de 81 de ani, a anuntat agentia oficiala de presa Agencia Brasil, informeaza News.roMiucha, care se trata de cancer la plamani, a murit din cauza unui stop cardio-respirator, anunta…

- PNL filiala Gorj este in doliu. Daniela Ursulescu, unul dintre liderii locali ai partidului, a murit azi, la doar 53 de ani, dupa ce, in urma cu trei zile, suferise un atac cerebral. Vestea tragicei dispariții a fost facuta publica de cei de la pandurul.ro. Soțul femeii murise in 2009 „Cu profunda tristețe,…

- Constantin Barsan lipsise la ultimele sedinte de CL, iar colegii sai din grupul social-democrat au anuntat ca este bolnav. In urma cu doua luni, acesta a facut un efort si a venit, totusi, la una dintre intruniri, insa era evident ca se afla intr-o stare de sanatate din ce in ce mai subreda.…

- Niels Van Doorne, un atlet de origine belgiana, specialist al curselor de fond, a fost gasit fara suflare de iubita sa insarcinata in luna a saptea. Sportivul a decedat in somn, la doar 29 de ani, la sfarsitul saptamanii trecute.

- Viorel Balcan a murit, anunțul fiind facut de mai mulți politicieni, pe rețelele de socializare.In perioada 2000-2004, Viorel Balcan a fost denator al PSDR si PSD. In 2008-2012 a avut un mandat de deputat, perioada in care a schimbat partidele, plecand de la PSD la PDL, iar apoi la PNL.…

- }n dupE-amiaza zilei de marti, poetul Cristian Simionescu a incetat din viatE la varsta de 79 de ani, in urma unei lungi suferinte. Cristian Simonescu a fost una dintre cele mai remarcabile personalitEti ale literaturii romanexti din ultimele decenii.

- Doliu in lumea muzicii, dupa ce s-a aflat vestea ca Oli Herbert, chitaristul trupei „All That Remains”, a murit. Barbatul s-a stins din viața la varsta de 44 de ani, iar pana in acest moment nu se cunoaște cauza morții lui. Trupa “All That Remains” a postat un mesaj in care iși exprima regretul și…

- Este doliu in presa din Republica Moldova. S-a stins din viata redactorul-sef al revistei VIP Magazin, Sergiu Gavrilita. Jurnalistul avea 45 de ani.Gavrilita a murit dupa ce mai bine de o luna a fost internat in stare grava la spital cu diagnosticul pancreatita necrotica.