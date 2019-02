Stiri pe aceeasi tema

- Autoarea Andrea Levy, a carei opera include romanele ''Small Island'' si ''The Long Song'', a decedat la varsta de 62 de ani in urma cancerului, relateaza vineri Press Association, potrivit Agerpres. Levy s-a nascut in Londra in 1956 si a inceput sa scrie dupa implinirea varstei de 30 de ani,…

- E doliu la Dinamo, dupa ce a murit Gheorghe Nistor, fost component al echipei de polo care a facut performanța sub culorile roș-albe in anii '70. Clubul Sportiv Dinamo a facut anunțul dispariției lui Nistor, pe pagina de Facebook. Gheorghe Nistor s-a stins din viața duminica, pe 3 februarie, la 77 de…

- Este doliu in presa din Romania. Un cunoscut jurnalist, poet și publicist s-a stins din viața din cauza unei boli grave. Acesta avea 71 de ani. George Stanca a fost redactor „Flacara” și membru fondator alaturi de Adrian Paunescu și Dorin Tudoran, șef pagina muzicala, secretar muzical al Cenaclului…

- Sam Savage, autorul romanului "Firmin. Aventurile unei vieti subterane", celebru in toata lumea, s-a stins din viata joi. Scriitorul si poetul american a petrecut ultimele clipe din viata in locuinta sa din Wisconsin.

- Regizoarea americana Penny Marshall, celebra pentru filme precum "Big" si "A League of their Own", ambele cu Tom Hanks, a murit la varsta de 75 de ani, din cauza unor complicatii provocate de diabetul de care...

- Actrita si regizoarea Sondra Locke, fosta partenera de viata a lui Clint Eastwood si care a primit o nominalizare la premiile Oscar pentru rolul secundar din filmul "The Heart is a Lonely Hunter", a murit pe 3...

- S a stins din viata bunica, sotia, mama si profesoara Rodica Mioara Coronea, un om care si a daruit intreaga existenta familiei sale , scolii si elevilor sai, luminand cu bunatatea si intelepciunea ei sufletele celor care au inconjurat o.Dumnezeu sa o odihneasca in liniste si pace. ...