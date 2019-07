Doliu în literatură! Autorul Andrea Camilleri a murit Autorul italian de literatura politista Andrea Camilleri, cunoscut pentru seria de romane care il are drept protagonist pe comisarul Montalbano, a decedat la varsta de 93 de ani, au anuntat miercuri oficiali din domeniul sanatatii din Roma, potrivit DPA, scrie Agerpres.

Camilleri a incetat din viata miercuri la ora locala 8:20 a.m. (06:20 GMT) la spitalul Santo Spirito dupa ce starea critica in care se afla s-a inrautatit, a precizat autoritatea publica din domeniul sanitar ASL 1 intr-un comunicat.



Scriitorul se afla in spital din 17 iunie, dupa ce suferise un infarct la domiciliu.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

