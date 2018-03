Stiri pe aceeasi tema

- Lys Assia s-a nascut pe 3 martie 1924 la Rupperswil, in nordul Elvetiei. Ea si-a inceput cariera ca dansatoare, dar apoi s-a transformat intr-o cantareata de succes, ajungand ca in 1956, la 32 de ani, sa castige prima editie a concursului Eurovision, care s-a tinut chiar in Elvetia, la Lugano.…

- Politistul care si-a dat viata in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor din Franta, de vineri, a incetat din viata la spital. Locotenentul-colonel de jandarmerie care si-a riscat viata pentru a-i salva pe ostaticii din timpul atacului din Franta a murit sambata dimineata la spital. Anuntul…

- Robert Cimpoieru, in varsta de 22 de ani, fratele vitreg al cantaretei Mira, s-a stins din viatain noaptea de sambata spre duminica in cumplitul accident de circulatie de pe „Drumul Mortii“, asa cum este supranumit Drumul National 66 Targu Jiu - Filiasi.

- Doliu in lumea presei din Romania. Im aceasta seara, in jurul orei 10:00, jurnalistul și omul de radio Andrei Gheorghe a incetat din viața la locuința sa din București. Andrei Gheorghe, in varstade 56 de ani, a fost gasit decesat in baia locuinței sale. Informația a fost difuzata in premiera de catre…

- Drama Cristinei Manea, tanara din Pitești in varsta de 23 de ani care a aflat ca sufera de o boala cumplita chiar in ziua in care a devenit mamica, a impresionat o țara intreaga. Romanii și argeșenii in mod special au dat dovada de o mobilizare exemplara. Spectacole si actiuni caritabile, conturi deschise,…

- Robert Cimpoieru, fratele cunoscutei artiste Mira, avea 22 de ani. Noaptea trecuta, prietenul sau care se afla la volan, a pierdut controlul masinii si a intrat intr-un cap de pod. Tanarul a murit pe loc in accidentul petrecut in judetul Gorj. Pe pagina de socializare a mamei tanarului au…

- Șansele ca Michael Schumacher sa-și revina complet sunt foarte mici. Motiv pentru care familia fostului pilot de Formula 1 este la pamant. Chiar și aceste condiții, rudele au hotarat sa expuna colecția impresionata de mașini a ex-campionului mondial la salonul Motorworld din Koln, din vara. Colecția…

- Vestea ca Cristina Fulgușin Mateiaș a murit i-a întristat mult pe colegii ei de scena care au publicat mesaje pe rețelele de socializare. Artista în vârsta de 51 de ani ar fi decedat din cauza unei gripe netratate corespunzator.

- Cristina Fulgusin Mateias, cantareata de muzica populara, a murit la doar 51 de ani. Fiica ei, rudele, dar si multi colegi de breasla au fost socati cand au aflat aceasta veste cumplita.Silvana Riciu a postat un mesaj pe contul ei de socializare in care lasa de inteles ca femeia ar fi fost racita, scrie…

- Doliu in hanbalul din Ramnicu Valcea! Alexandra Roua, fosta jucatoare la Oltchim, Mureșul Tg. Mureș și HCM Baia Mare s-a stins din viața la numai 32 de ani! Fosta handbalista a fost rapusa de o boala incurabila, care a evoluat infiorator de rapid. Alexandra este fiica fostului mare portar al Oltchimului,…

- Șoc! Bivolaru a murit in urma unui accident rutier: “A decedat la spital…“ Un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Nicolae Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni,…

- Oleg Tabakov, un mare actor rus, a murit la varsta de 82 de ani. Tabakov fusese decorat de Vladimir Putin, președintele Rusiei transmițand familiei marelui actor condoleanțe. „Oleg Pavlovitch (Tabakov) a murit dupa o lunga suferinta”, a anunțat conducerea Teatrului de Arta din Moscova, unde Tabakov…

- Una din surorile regretatului actor Toma Caragiu a murit, la varsta de 88 de ani. Geta Caragiu era sora mai mica a marelui actor, care a plecat din aceasta lume la cutremurul din 1977. Ea era profesoara și sculptorița. Vestea trista a decesului Getei Caragiu a fost aflata in urma unui comunicat de presa…

- Este din nou doliu in lumea muzicii populare. Cosmin, fiul lui Lele Craciunescu, a murit la varsta de doar 36 de ani din cauza unei boli incurabile.Citește și: Basescu a dat o MEGA LOVITURA in Senat: s-a decis DESFIINȚAREA Academiei lui Gabriel Oprea Cosmin Craciunescu era angajat la…

- Un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Nicolae Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni, conform observator.tv. Pretenii tanarului au afirmat ca acesta nu…

- Familia unui cantaret de muzica populara din Arad trece prin momente grele. Cosmin, fiul lui Lele Craciunescu, a murit la varsta de doar 36 de ani din cauza unei boli incurabile, scrie antena3.ro.Cosmin Craciunescu era angajat la Primaria Lipova, dar muzica era marea lui pasiune. Apropiatii si rudele…

- Fondatorul celebrei case de moda Givenchy, Hubert de Givenchy, a murit la 91 de ani, informeaza The Guardian. Hubert de Givenchy le-a imbracat de-a lungul vieții, printre altele, pe Audrey Hepburn și Jackie Kennedy. Casa de moda Givenchy a fost fondata in 1952 de catre Hubert de Givenchy, ea reprezentand…

- Valeriu Sfetcu, fostul soț al interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, este in doliu. Actuala sa partenera de viața. Luciana Vaduva, și-a pierdut tatal. Fostul partener de viața al interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, care a incetat din viața in luna martie a anului trecut, este…

- Cosmin Craciunescu, fiul mai mic al cantarețului de muzica populara Lele Craciunescu, s-a stins din viața. Barbatul era angajat al Primariei Lipova și a moștenit de la tatal sau și dragostea pentru muzica populara. Doliu in lumea muzicii populare romanesti. O indragita cantareata a murit in…

- Lovitura dura pentru un artist de la noi. Dupa ce s-a aflat in presa ca tatal sau se afla pe patul de moarte, dupa ce a primit un diagnostic sumbru de la medici: carcinom hepatocelular, o boala a ficatului, Karym primeste o noua lovitura. Artistul este in doliu! Varul artistului si-a pierdut fiul in…

- Doliu în lumea muzicii românești. Cântareața de muzica populara Maria Tudor a murit vineri, 2 martie, la doar câteva zile dupa ce a împlinit vârsta de 71 de ani.

- Veste șocanta din Italia! Davide Astori (31 de ani), capitanul Fiorentinei, a murit inaintea meciului pe care echipa sa trebuia sa-l joace pe terenul lui Udinese, in etapa a 27-a din Serie A TIM, anunța Digi Sport.Fundașul Fiorentinei a decedat noaptea trecuta, in camera sa de hotel, cel mai probabil…

- Maria Tudor, o cantareața de muzica populara, a murit vineri, 2 martie, la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Potrivit unor surse apropiate de familia regretatei artiste, Maria Tudor a murit in somn. Interpreta avea programat un spectacol pe data de 7 martie. „A intrat in camera…

- Doliu in lumea muzicii romanești, una dintre cele mai apreciate soliste murind in somn. Maria Tudor, cantareața de muzica populara care a fost apreciata de romani timp de mai multe decenii, s-a stins din viața la 71 de ani.

- Lewis Gilbert, regizor britanic cunoscut pentru filmele „Alfie”, „Educating Rita” și trei producții din seria James Bond, a murit la varsta de 97 de ani, informeaza BBC. Nascut la Londra in 1920, Gilbert și-a inceput cariera ca actor inainte de a regiza filme de razboi precum „Reach for the Sky” și…

- Scott Westgarth, 31 de ani, s-a impus la puncte in lupta cu Dec Spelman. Cei doi englezi s-au lovit pe toata durata luptei de la Doncaster, iar Westgarth a fost declarat invingator. In timpul interviului de langa ring, lui Westgarth i s-a facut rau si medicii au intervenit de urgenta. Englezul a…

- Una dintre cele opt persoane ranite in accidentul de circulatie care a avut loc duminica seara, pe DE 581, in localitatea Sapte Case, a decedat, au anuntat oficiali ai Prefecturii Vaslui. Potrivit acestora, este vorba despre conducatorul auto aflat la volanul autoturismului inmatriculat in judetul Vrancea.…

- Muzica POPULARA romaneasca este in DOLIU.O indragita cantareata a murit!FOTO+VIDEO O cantareata de muzica populara a murit rapusa de o boala nemiloasa. Ultimii ani din viata au fot o drama pentru artista, dupa ce si-a pierdut, fiica, nepoata si tatal copiilor. Cand a aflat ca este bolnava, Mariana…

- Eddy Amoo, membru al formației britanice de soul The Real Thing, a incetat din viața la varsta de 74 de ani. Tristul anunț a fost facut de membrii trupei din care a facut parte. Cantarețul a murit in cursul zilei de vineri. “Cu mare tristete anuntam vestea trecerii in nefiinta a fratelui nostru, sursa…

- Lumea filmului este in doliu dupa ce actrița Nenette Fabray, devenita celebra in urma rolului pe care l-a avut in muzicalul “Love life”, a decedat la varsta de 97 de ani. Tristul anunț a fost facut de Jamie MacDougall, fiul artistei. Nenette Fabray și-a dat ultima suflare in locuința ei din Palos Verdes,…

- Este din nou doliu in lumea sportul romanesc! Un practicant de kickboxing a murit la 23 de ani. Florin Stelian Gheorghe, din Comuna Matasaru, județul Dambovița, a cazut secerat in curtea casei sale. Familia sa a sunat imediat la 112, dar medicii de pe Ambulanta nu au putut face nimic pentru…

- Un sportiv de la clubul de kickboxing condus de luptatorul Daniel Mocanu a murit marți la doar 23 de ani. Gheorghe Stelian s-a stins din viața in condiții suspecte. Acesta a mancat, a ieșit in curte și, dintr-o data, a cazut la pamant. Medicii au venit imediat sa-i acorde…

- Lumea sportului este in doliu dupa ce Serghei Litvinov, legendarul aruncator de ciocan, a murit la varsta de 60 de ani, dupa o ședința de antrenament. Acesta a fost campion olimpic la Seul in anul 1988 și, de-a lungul carierei, a realizat multe performanțe. „El a decedat subit. Litvinov era pe bicicleta…

- Durere cumplita pentru familia lui David Onica, tanarul de 22 de ani din Braila implicat intr-un accident rutier in urma cu cateva saptamani. David s-a stins din viața pe patul de spital, deși toata lumea spera ca el sa-și revina. Foarte mulți oameni s-au implicat pentru a-l ajuta pe David, care avea…

- Prințul Consort Henrik al Danemarcei, soțul Reginei Margareta a II-a s-a stins din viața la varsta de 83 de ani. Anunțul a fost facut miercuri de reprezentanții Casei Regale. Prințul Henrik era intr-o stare de sanatate grava, ca urmare a unei infecții la plamani.

- Constantina Dita este in doliu. Sotia fratelui ei a murit, iar fosta campioana olimpica la maraton este foarte afectata de acest lucru. Pe pagina ei de Facebook, fosta campioana olimpica la maraton a publicat un mesaj emotionant.

- Cantaretul Dennis Edwards, care a facut parte din gupul american The Temptations mai mult de un deceniu si care a interpretat melodia emblematica "Papa was a Rolling Stone", a murit joi, la varsta de 74 de ani, potrivit AFP.

- Cantaretul de muzica populara Nelu Sarbu a murit la varsta de 61 de ani. Nona Anton, fiica interpretului a facut declarații cumplite despre ultimele clipe din viața acestuia. Nona Anton, fiica artistului, a povestit ca acesta s-a simtit rau, iar sotia sa a sunat de urgenta la Ambulanta. Nelu Sarbu a…

- Artistul de muzica populara Nelu Sarbu a murit la varsta de 61 de ani. Nona Anton, fiica interpretului a facut declarații emoționante despre ultimele clipe din viața acestuia. Nona Anton, fiica artistului, a povestit ca acesta s-a simtit rau, iar sotia sa a sunat de urgenta la Ambulanta. Cantarețul…

- Soția cântarețului Paul Young, Stacey, a murit, dupa doi ani de lupta cu o forma agresiva de cancer. „Cântarețul Paul Young a anunțat, astazi, ca soția sa, Stacey Young, din pacate, a murit dupa o lupta de doi ani cu cancerul pe creier. Stacey a murit în…

- Cantaretul si trompetistul sud-african Hugh Masekela, o legenda a muzicii jazz, a murit, marti, la varsta de 78 de ani, dupa o lupta indelungata cu un cancer de prostata, a anuntat familia artistului, scrie NEWS.RO, citand AFP.com.Citeste si: Un fost ministru de Finante DA PESTE CAP toate…

- Chitaristul britanic Jim Rodford, membru al trupelor rock The Zombies si The Kinks, a murit la varsta de 76 de ani, dupa ce a cazut pe niste scari, informeaza Rolling Stone, potrivit Mediafax.ro.

- Doliu in lumea muzicii de peste hotare! Celebrul rapper Fredo Santana s-a stins din viata, vineri, 19 ianuarie, la varsta de doar 27 de ani. Anuntul a fost facut chiar de impresarul sau, dar cauza mortii nu a fost dezvaluita.

- Doliu in lumea muzicii internationale! „A murit subit astazi”, au confirmat surse apropiate cantaretei, fara a oferi alte detalii. Solista trupei The Cranberries, Dolores O’Riordan, a murit la Londra, la varsta de 46 de ani, anunta surse citate de presa britanica. ”Solista a murit subit astazi, la Londra”,…

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie libertatea.ro.

- Cristina Manea a nascut in vara lui 2017 o fetița sanatoasa, insa nu avea sa se bucurea de ea prea mult timp. Imediat dupa nașterea prin cezariana, mama a simțit dureri de cap puternice. Inițial a considerat ca sunt un efect secundar al anesteziei, insa durerile nu au cedat. Medicii deja banuiau ca…

- Rick Hall, muzicianul alb devenit celebru in lumea muzicii soul, a decedat la varsta de 85 de ani in locuinta sa din Muscle Shoals, un orasel din Alabama, pe care l-a transformat intr-un reper international, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Un fost secretar de stat ATACA DUR DNA:…

- Tatal Laurei Codruta Kovesi a murit. Procurorul Ioan Lascu s-a stins din viata la spital Procurorul Ioan Lascu, tatal sefei DNA, a murit, informeaza novatv.ro. Procurorul Ioan Lascu avea 70 ani si a murit la Targu-Mureș, acolo unde era internat de mai multe zile in spital. Ioan Lascu, tatal Procurorului…