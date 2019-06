Doliu în Cipru. Un fost preşedinte a murit Christofias a fost primul sef de stat comunist in Cipru, din 2008 pana in 2013. Anterior, condusese AKEL, partidul comunist moderat, unul din cele mai mari din insula. In 2013, el nu a candidat pentru realegere, dupa un mandat marcat de o criza financiara din cauza careia Ciprul a avut nevoie de un plan international de salvgardare. In timpul presedintiei lui Christofias s-a produs cel mai mare dezastru pe timp de pace din istoria tarii: munitiile confiscate de pe un petrolier iranian, care urmau sa ajunga in Siria, au explodat in timpul depozitarii in Cipru, omorand 13 oameni. Tot… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suedezeul Lennart Johansson, fost presedinte al UEFA, a decedat la varsta de 89 de ani, a anuntat, miercuri, Federatia Suedeza de Fotbal, citata de lesoir.be, potrivit news.ro"Fotbalul suedez este in doliu. Lennart Johansson a decedat in seara zilei de 4 iunie, in urma unei scurte maladii,…

- Muzicianul american Leon Redbone, cunoscut pentru relansarea stilurilor muzicale de dinaintea celui de-al Doilea Razboi Mondial, a decedat joi la varsta de 69 de ani, au anuntat apropiatii sai pe site-ul sau oficial, relateaza AFP si app, potrivit Agerpres. "Cu inimile grele anuntam ca in aceasta…

- Un barbat și-a pierdut viața miercuri noaptea dupa ce locuința sa din localitatea Siria a luat foc din cauza unei improvizatii la tabloul electric. Incendiul a izbucnit in timpul nopții iar flacarile au fost observate tarziu de vecinii care au sunat la pompieri in jurul orei 03.00. "In momentul sosirii…

- Un cunoscut medic primar de Ortopedie si traumatologie din Constanta s a stins din viata. Anuntul a fost facut pe Facebook. "Cu durere in suflet, anunt pe cei care l au cunoscut, ca astazi bunul meu prieten si nepretuitul meu coleg, doctor Eugen Rubeli, a trecut in nefiinta. Ma rog ca lacrimile mele…

- DOLIU in intreaga țara! A MURIT FOSTUL PREȘEDINTE! Este ȘTIREA MOMENTULUI! O țara intreaga este in doliu! Fostul presedinte al statului Nauru, in perioada 2011-2013, Sprent Dabwido, a incetat din viața miercuri, la doar 46 de ani. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta . Insula…

- Un fotbalist din Burundi și-a piedut viața joi, in urma urma unui infarct. Este vorba despre Papy Faty. Incidentul dramatic s-a petrecut la minutul 15 al meciului dintre echipa sa, Malanti Chiefs, și Green...

- Jacqui Saburido, femeia a carei fața desfigurata a devenit simbolul riscurilor la care ne expune condusul sub influența alcoolului, a decedat, scrie B1 TV. Femeia devenea cunoscuta de tot mapamondul in anul 1999, atunci cand suferea un oribil accident de mașina, care avea sa o lase marcata…

- Comicul de stand-up britanic Ian Cognito a murit in timpul unui spectacol in sudul Angliei, informeaza dpa. Serviciul de ambulanta local a indicat vineri ca a fost chemat la barul The Atic din Bicester joi...