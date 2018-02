Doliu în cinematografie. Un regizor important s-a stins din viață Regizorul si producatorul Idrissa Ouedraogo a murit duminica la Ouagadougou la varsta de 64 de ani, a anuntat Uniunea nationala a cineastilor din Burkina Faso intr-un comunicat transmis AFP.



Figura emblematica a cinematografului african din anii 1980-2000, autor a circa 40 de filme, Idrissa Ouedraogo a fost premiat la cele mai mari festivaluri, primind de exemplu Marele Premiu al Juriului la Cannes pentru "Tilai", in 1990.



El a murit "in aceasta dimineata la 05.30 (ora locala si GMT) in urma unei boli" de care suferea, intr-o clinica din Ouagadougou, precizeaza… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

