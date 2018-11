Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul Bernardo Bertolucci, personalitate relevanta a cinematografiei italiene din a doua jumatate a secolului al XX-lea, cu filme precum Ultimul tango la Paris sau Ultimul imparat, a murit la Roma la varsta de 77 de ani, a informat luni presa italiana, citata de EFE. Poet, producator,…

- Este doliu in televiziune. Simona Patraulea, cunoscut realizator de emisiuni la TVR s a stins din viata la varsta de 87 de ani. Vestea a fost data pe Facebook de Corina Chiriac care a postat un mesaj de adio pentru realizatoarea emisiunii Floarea din Gradina. "Veste foarte trista pentru toti cei care…

- George Bunea, artistul care interpreta piesa "Lalele", a incetat din viata la 88 de ani, scrie evz.ro. El si a inceput activitatea in anul 1950 ca prezentator. A facut parte din Ansamblul "Ciorcarlia" si a cantat in spectatolele Teatrului "Constantin Tanase".Trupul neinsufletit va fi incinerat marti,…

- Cantaretul francez Charles Aznavour a murit, au anuntat media franceze, transmite luni Reuters, citat de Agerpres.ro. Charles Aznavour nascut Shahnour Varenagh Aznavouria , s a nascut pe 22 mai 1924, la Paris. A fost un cantaret, compozitor, actor si activist public francez de origine armeana. Este…

- Prezentatorul TV Denis Norden s-a stins din viața la varsta de 96 de ani. Anunțul a fost facut de familia sa. Barbatul a murit miercuri dimineața, dupa multe saptamani petrecute in spitalul Royal...

- Norifumi Yamamoto, cunoscut in lumea artelor martiale sub numele de „Kid”, multiplu campion atat in MMA cat si in kickboxing, a murit la varsta de 41 de ani, din cauza cancerului. Norifumi Yamamoto era...

- Rapperul si producatorul Mac Miller, fostul iubit al cantaretei Ariana Grande, a fost gasit mort in locuinta sa din San Fernando Valley, SUA. Acesta avea doar 26 de ani, informeaza Antena3.ro. In acest moment nu exista informatii cu privire la cauza mortii, insa exista zvonuri ca acesta a murit in urma…

- Pianistul uneia dintre cele mai populare trupe australiene, Nick Cave & The Bad Seeds, s-a stins din viața, duminica seara, la varsta de 58 de ani, scrie realitatea.net.Conway Savage a fost solist și pianist, caștingand numeroase premii de-a lungul carierei de muzician.