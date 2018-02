Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat proaspat casatorit si bunica sa au murit, in India, dupa ce unul dintre cadourile pe care l-au desfacut a explodat. Sotia barbatului a fost grav ranita in urma exploziei care a avut loc vineri in statul Odisha, potrivit politistilor. Soumya Sekhar si Reema Sahu s-au casatorit pe 18 februarie…

- Sridevi Kapoor, prima actrita superstar de la Bollywood, a murit fulgerator, sambata, in urma unui infarct, in timp ce participa la o nunta, in Dubai, a anuntat BBC.Citeste si: Patriarhia, replica DURA la criticile privind finantarea de la buget pentru Catedrala: 'Este JENANT si RIDICOL...'…

- Emma Chambers, actrita celebra in Marea Britanie, a incetat din viata in cursul zilei de astazi. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, conform spuselor agentiei care se ocupa de imaginea sa. Potrivit acelorasi surse, Emma Chambers a murit din cauze…

- Trei persoane diagnosticate cu gripa au decedat, in ultima saptamana, in judetul Suceava, toate fiind spitalizate, nevaccinate si cu varste cuprinse intre 59 si 78 de ani, a anuntat, miercuri, directorul adjunct al DSP Suceava, medicul epidemiolog Catalina Zorescu. Este vorba despre barbat in varsta…

- O prezentatoare TV din Ucraina a fost batuta chiar la nunta unei prietene. Tanara a fost agresata verbal intr-o prima faza și a incercat sa se planga pe acest lucru pe rețelele de socializare. La un moment dat, ea l-a insultat pe unul dintre agresori, care trecea in acel moment pe langa ea.…

- O prezentatoare de televiziune din Ucraina a fost batuta chiar la nunta unei prietene. Tânara a fost inițial agresata verbal și a încercat sa se plânga pe acest lucru în cadrul unui live pe rețelele de socializare.

- Un barbat a fost gasit decedat, duminica, pe marginea unui drum din judetul Botosani, el murind cel mai probabil din cauza frigului. Politistii au deschis un dosar pentru moarte suspecta, iar necropsia urmeaza sa afle care a fost cauza decesului.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, oamenii legii au fost anuntati duminica despre faptul ca trupul neinsufletit al unui barbat in varsta de 73 de ani a fost gasit pe un drum din localitatea Broscauti. Cadrele medicale sosite la fata locului nu au facut decat…

- Moarte stupida in Petrosani. Un barbat si a pierdut viata dupa ce a cazut in cap intr un parau din centrul localitatii. El si a scapat telefonul in apa, iar cand s a aplecat dupa el s a dezechilibrat si a cazut, scrie avantulliber.ro. Un pensionar de 63 de ani, din Petrosani, a murit dupa ce a cazut…

- Acesta este al doilea caz de deces de la aceasta unitate medicala si al cincilea din Iasi din acest sezon. Numarul cazurilor de gripa din judetul Iasi a ajuns la 38, fiind diagnosticate trei cazuri noi. Din cele 38 de cazuri de gripa cate exista in Iasi, 18 sunt cazuri de gripa tip B, 19 de tip A, subtip…

- Jill Messick, producatoare de la Hollywood printre ale carei realizari se numara filmele ''Frida'' si ''Baby Mama'', s-a sinucis, conform unei declaratii publicata de familia sa, informeaza Press Association.

- Pat Torpey, tobosar si membru fondator al trupei Mr. Big, a murit la varsta de 64 de ani, in urma unor complicatii survenite pe fondul bolii Parkinson, scrie NEWS.RO. Citeste si: Ministrul Justitiei IESE LA RAMPA: Ce spune despre EVALUAREA sefei DNA, Laura Codruta Kovesi / VIDEO Trupa…

- Medicii i-au recoltat probe si le-au trimis la Institutul Cantacuzino din Capitala. Dar omul a facut stop cardiorespirator si a murit in 27 ianuarie, iar rezultatul analizei serologie a sosit abia pe 31 ianuarie. Oricum, medicii l-au tratat si sub suspiciunea de gripa. S-a pus apoi problema…

- De un sfarsit cumplit a avut parte un batran de 78 de ani din judetul Vaslui. Trupul sau a fost gasit carbonizat in casa, care s-a aprins de la cosul de fum defect. Incendiul a fost observat cu intarziere de catre vecini, care s-au trezit la zgomotul azbestului care pocnea pe casa. In aceasta dimineata…

- Jucatorul echipei Indianapolis Colts Edwin Jackson a decedat la varsta de 26 de ani, dupa ce a fost lovit, duminca, de o masina condusa de un sofer fara permis si banuit a fi fost baut, informeaza nfl.com.Politia statului Indiana a anuntat ca Jackson era pasager intr-un autovehicul Lincoln…

- Doua persoane au avut de suferit din cauza focului, in ultimele 24 de ore. Un barbat de 98 de ani, din orașul Taraclia, a decedat dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon emanat din soba. Incendiu in locuința nu a avut loc.

- Sambata, 27 ianuarie, a participat impreuna cu echipa Basti Box Salonta la turneul de la Szikszo (Ungaria), unde s-a bucurat de medalia de aur cucerita in premiera de pugilistul Alexandru Dragoș.

- Chitaristul evreu Coco Schumann, care a avut o cariera de peste sapte decenii in muzica swing si jazz si care a supravietuit mai multor lagare de concentrare naziste, a murit la varsta de 93 de ani, a anuntat, luni, casa lui de discuri, scrie AFP.com. „A incantat publicul nu doar prin calitatea lui…

- O persoana a decedat, iar o alta a fost adusa in coma la Unitatea de Primiri Urgente de la Spitalul Sfantul Spiridon. Accidentul s-a produs pe fondul unei intoxicatii cu monoxid de carbon sau cu gaz metan. Politia efectueaza cercetari in acest caz.

- Presa din Romania este in doliu. Dragos Bucurenciu, unul dintre cei mai vechi si apreciati jurnalisti, a pierdut lupta cu viata la doar 53 de ani. Colegii sai au fost cei care au facut tristul anunt. Vestea a venit ca un soc pentru toata lumea. Cauza decesului nu a fost facuta publica. A

- Un nou proces a inceput vineri la Freiburg, in Germania, impotriva unui fermier german acuzat de omor prin imprudenta in cazul unui muncitor agricol roman decedat in urma insolatiei suferite in vara lui 2014, relateaza dpa. Inculpatul Joerg D., in varsta de 48 de ani, a negat ca ar fi vinovat si…

- Doliu in Senatul Romaniei. Senatorul din partea Partidului Uniunea Democrata Maghiara din Romania, Verestoy Attila, a murit astazi la varsta de 63 de ani. Era bolnav, suferea de cancer si se afla la Viena, pentru tratament, scrie presa de peste Prut.

- Debutul in lungmetraj al regizorilor Dan Pita si Mircea Veroiu a fost la un pas sa fie umbrit de o intamplare tragicomica. Temutul Dumitru Popescu a parasit sala in timpul proiectiei, iar toti ceilalti cenzori au presupus ca acestuia nu i-a placut filmul, desi „Dumnezeu“ plecase sa dea un telefon, fiind…

- O femeie in varsta de 40 de ani din judetul Botosani a decedat in spital dupa ce a fost diagnosticata cu gripa, a declarat marti, pentru AGERPRES, epidemiologul Irina Alecu de la Directia de Sanatate Publica (DSP).Citeste si: Lovitura GREA: Un expert UE recomanda SUSPENDAREA extradarilor catre…

- Rapper-ul american Fredo Santana a murit la varsta de doar 27 de ani. Deocamadata, cauza decesului este necunoscuta.Cantaretul a fost gasit fara suflare la resedinta lui din Los Angeles, iar autopsia va releva cauza mortii, scrie Realitatea.net.

- Lumea fotbalului românesc este în stare de soc. Un important om de fotbal a încetat din viata din cauza unei boli extrem de grave. Este vorba despre Viorel Neatu care a activat în echipa de conducere a Universitatii Craiova atunci când patron era controversatul Dinel…

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica anunta, joi, ca a fost inregistrat un al doilea deces confirmat cu virus gripal, la un baiat de 15 ani, din judetul Salaj, nevaccinat antigripal. Potrivit Centrului National de Supraveghere…

- Doua ambulante au ramas inzapezite in judetul Iasi. Una dintre autosanitare nu a putut ajunge la timp la un pacient din zona Tomesti – Chiperesti, iar acesta a decedat. Purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Iasi, Neculai Pralea: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/01/18-ian-ora-9-N-Pralea-1.mp3…

- [caption id="attachment_39602" align="alignleft" width="300"] imagine-simbol[/caption] O femeie in varsta de 83 de ani din satul Cetireni a decedat in noaptea de 15 ianuarie intr-un incendiu. izbucnit in propria casa. Femeia locuia de una singura, avea doar rude care o ingrijeau. Potrivit lui Vladimir…

- Pana saptamana trecuta, in județul Hunedoara s-au vaccinat peste 14.000 de persoane. Asta in condițiile in care anul trecut, doar 10.100 de doze de vaccin antigripal au fost primite pentru a fi administrate.

- Un barbat in varsta de 69 de ani din localitatea bistriteana Suplai si-a pierdut viata, in noaptea de luni spre marti, in urma unui incendiu care i-a cuprins casa de lemn in care locuia, dar si imobilul invecinat, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.…

- In cursul dimineții de ieri, 14 ianuarie 2018, un localnic din Cugir a apelat numarul de urgența 112 aratand ca intr-un șanț din apropierea stadionului „Parc” din localitate, se afla un barbat decedat. In urma cercetarilor efectuate de catre organele locale de poliție s-a constatat ca este vorba de…

- Fotbalistul Cyrille Regis, o legenda a sportului britanic, a murit, duminica, la varsta de 59 de ani. Cauza mortii a fost un atac de cord, potrivit presei britanice. Sportivul si-a inceput cariera la echipa Hawthorns, dar s-a remarcat prin cele 241 de aparitii pe teren pentru Baggies, in cadrul carora…

- Joseph Wayne Miller, actorul din serialul "Salami Sam", care a dat lovitura in anii '90, a murit la varsta de 36 de ani. Vestea teribila a fost data de mama actorului. Aceasta a spus ca fiul sau a decedat in somn, marți noapte, la Chicago. De asemenea, corpul neinsuflețit al marelui actor…

- Un copil in varsta de de 2 ani din localitatea suceveana Mitocu Dragomirnei a decedat pe 4 ianuarie in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava.Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, Mihai Ardeleanu, a declarat vineri ca existau suspiciuni…

- Cel putin 11 persoane au decedat din cauza frigului in Nepal, dupa ce un val de aer rece a lovit regiunea de sud a tarii, de la granita cu India, au indicat luni oficiali locali, citati de DPA. Decesele au fost raportate in doua districte din campiile sudice, majoritatea victimelor fiind…

- Cantareata France Gall a murit, duminica dimineata, la Paris, la varsta de 70 de ani, informeaza Le Figaro.Artista franceza suferea de doi ani de cancer, iar anuntul decesului a fost facut de Genevieve Salama, agenta ei. Citește și: Descoperiri naucitoare: Care sunt cauzele temperaturilor…

- Actorul Jon Paul Steuer, cunoscut pentru rolul din serialul de televiziune "Star Trek", a murit la varsta de 33 de ani, pe 1 ianuarie, cauza decesului nefiind confirmata inca de autoritati, informeaza nme.com.

- Actrita americana Darlanne Fluegel a murit, la varsta de 64 de ani. Artista s-a stins din viața dupa o lunga batalie cu boala Alzheimer, a confirmat fiica ei, Jenna Carey. A devenit cunoscuta, dupa ce...

- Doliu in Partidul Național Liberal. Unul dintre cei mai longevivi și iubiți primari ai PNL Cluj a trecut in neființa, joi seara, dupa o lunga suferința cu o boala incurabila. Minodora Luca, primar al comunei Baișoara, aflata la al șaselea mandat consecutiv, a decedat. Minodora Luca conducea comuna in…

- Fostul campion national la box, Viorel Soroceanu, in varsta de 63 ani, a fost gasit fara suflare in parcarea unui centru comercial din municipiul Iasi. Fostul sportiv si ar fi pus capat zilelor in masina sa, unde a fost gasit cu venele taiate.Potrivit bzi.ro, sportivul ar fi recurs la acest gest disperat…

- Doliu la Poliția Locala Buzau. Un angajat al Serviciului Paza, in varsta de 56 de ani, a murit in aceasta seara, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau, cel mai probabil in urma unui infarct. Polițistului i s-a [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Polițist local decedat, dupa…

- Rochia de mireasa a lui Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, ar putea fi realizata de creatoarea de moda Inbal Dror, din Israel, informeaza femalefirst.co.uk.Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle va avea loc pe data de 19 mai 2018.

- Doliu in satul Copaceni din raionul Sangerei. Enoriașii și-au luat ramas bun de la preotul localitații și soția sa, care ieri s-au stins intr-un grav accident rutier. La Biserica Sfanta Treime a fost ținuta o slujba de pomenire la care au venit zeci de oameni.

- Imagini nemaivazute cu Marilyn Monroe au fost publicate pe un site englez. In fotografiile respective celebra actrita apare extrem de zambitoare, parand a fi insarcinata. Marilyn Monroe este infatisata cu burtica de graviduta, fiind mai fermecatoare ca oricand.

- Peste 40 de accidente rutiere au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in din cauza ninsorilor, in urma carora 3 persoane au decedat, iar alte 30 s-au ales cu traumatisme. Din cauza ghetusului, mai multi soferi au avut nevoie de ajutorul salvatorilor, transmite protv.md Un microbuz care…

- La sfarșitul anului 2016, in R. Moldova erau inregistrate in total 11 043 de persoane infectate cu HIV/SIDA, iar in primele noua luni ale anului curent au fost confirmate inca 614 cazuri de acest fel, arata datele Centrului Național pentru Sanatate Publica. Peste 3 130 de persoane dintre acestea au…

- Femeia a decedat la spitalul din Alba Iulia, ca urmare a lipsei de imunoglobulinesuferind de imunodeficiența primara. Nu mai primise imunoglobuline din luna iulie. Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia a comandat din 20 octombrie imunoglobuline, însa aceasta solicitare nu a fost…