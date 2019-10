DOLIU în cinematografie, ne-a părăsit o MARE actriţă. Fusese diagnosticată cu cancer Diahann Carroll, prima femeie de culoare protagonista intr-un serial TV, care a castigat premiile Globul de Aur si Tony si care a fost nominalizata pentru Oscar, a murit, potrivit www.BBC.co.uk Carroll, care avea 84 de ani, a aparut in anii 1960 in "Julia", primul sitcom american care avea in rol principal o femeie de culoare. A fost si prima femeie de culoare care a castigat un premiu Tony pentru "cea mai buna actrita" in 1962, pentru muzicalul de pe Broadway "No Strings". Ea a fost nominalizata pentru un Oscar la categoria "cea mai buna actrita" in 1975, pentru "Claudine". … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

