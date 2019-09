Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 1 septembrie, chirurgul Constantin Belchita, de la Spitalul Militar Pitesti s-a stins fulgerator din viata. “€Profund indurerati, am aflat de dispariția neasteptata a domnului Belchița Constantin, medic chirurg in Spitalul Militar de Urgența dr Ion Jianu Pitești. Un profesionist și un coleg…

- Prezentatorul de televiziune Cristi Brancu trece prin cele mai grele momente. Mama sa a incetat din viața. Mama lui Cristi Brancu a murit la spital. Aceasta urmeaza sa fie inmormantata duminica, la Cimitirul Bellu din Capitala. "Ii mulțumesc. Ii mulțumesc pentru ca exist. Ii mulțumesc pentru o copilarie…

- Politiciana Sushma Swaraj, fost ministru de externe al Indiei, a incetat din viata marti in urma unui stop cardiac, a anuntat miercuri pe Twitter premierul Narendra Modi, informeaza AFP si Reuters.

- S-a stins din viața unul dintre cei mai indragiți sportivi din Banat. A murit Vasile Stoica, temerarul sportiv paraplegic care a strabatut lumea intr-un scaun cu rotile actionat manual și care are in palmares și o performanța ... The post Doliu in Banat! S-a stins din viața un cunoscut sportiv admirat…

- Veste-șoc in aceasta dimineața. Laurențiu Halmagean s-a stins din viața in cursul nopții. Fostul președinte al PSD Arad avea doar 43 de ani și o viața inainte, multe planuri și doi copii. Spera ca va...

- Actorul Damian Crasmaru a incetat din viata astazi, la varsta de 88 de ani. Anuntul a fost facut de colegii din Teatrul National din Bucuresti, care se despart de marele actor si om de teatru cu adanca durere. Artistul a absolvit in 1953 Institutul de Teatru ‘I. L. Caragiale’ ca sef de promotie, in…

- Doliu pentru Amata Romana și pentru toți cei ce au avut onoarea sa il cunoasca pe generalul de brigada in retragere, Neculai Enache. Intr-o liniște desavarșita, exact așa cum a trait, bravul noastru erou a predat arma și a plecat la ceruri. Presedintele Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi,…

- Este doliu in Baroul Constanta si Filiala de Asigurari a Avocatilor dupa decesul fulgerator al unui cunoscut avocat. "Avocatii din Baroul Constanta si Filiala de Asigurari a Avocatilor regreta profund decesul fulgerator al avocatului Andrei Dinescu. Dumnezeu sa l odihneasca Condoleante familiei au transmis…