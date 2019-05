Doliu in armata Dobrogei! Un maistru principal s-a stins

Sotia, copiii si nepotul unui maistru principal in rezerva MApN anunta cu durere in suflet trecerea la cele vesnice a lui Ion Iotovici. Cei dragi anunta, cu durere in suflet, ca maistrul principal a murit dupa o grea suferinta. Inhumarea are loc astazi, 8 mai 2019, de la ora 10:30, la Cimitirul Municipal Energia . ...