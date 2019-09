Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Darie a murit marți, informatia fiind confirmata de mama lui vitrega, Anca Pandrea. Alexandru Darie suferea de ciroza si era pe listele de transplant hepatic, iar in ultimele luni starea sa de sanatate s-a agravat. La inceputul lunii septembrie, el a fost internat la Institutul Clinic Fundeni,…

- Regizorul Alexandru Darie, directorul general al Teatrului Bulandra din Bucuresti, a murit la varsta de 60 de ani, a confirmat pentru MEDIAFAX conducerea institutiei.Regizorul in varsta de 60 de ani a fost diagnosticat cu ciroza in urma cu mai mulți ani, dar, in ultima vreme, starea sa de…

- Regizorul Alexandru Darie a murit la varsta de 60 de ani. Fiul actorului Iurie Darie era internat de aproape doua saptamani la Terapie Intensiva la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti. "In meseria...

- Alexandru, fiul regretatului actor Iurie Darie, a fost internat de urgența la spital, la secția de Terapie Intensiva a Institutului Clinic Fundeni din Bucuresti, acesta fiind diagnosticat cu ciroza și este pe listele de transplant hepatic, anunța a1.ro.Alexandru Darie, in varsta de 60 de ani,…

- Regizorul Alexandru Darie este internat in stare grava la Spitalul Fundeni. Fiul regretatului actor Iurie Darie se afla la terapie intensiva. Alexandru Darie este internat de zece zile la Terapie Intensiva la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti. Starea regizorului, care ar suferi de ciroza si ar…

- Alexandru, fiul regretatului actor Iurie Darie, a fost internat de urgența la spital, la secția de Terapie Intensiva a Institutului Clinic Fundeni din Bucuresti, acesta fiind diagnosticat cu ciroza și este pe listele de transplant hepatic.

- Alexandru Darie este internat de zece zile la Terapie Intensiva la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti. Starea regizorului, care ar suferi de ciroza si ar fi pe listele de transplant hepatic, ar fi grava, potrivit unor surse apropiate.

- Actorul olandez Rutger Hauer a murit la varsta de 75 de ani, informeaza BBC News. Cunoscut mai ales pentru rolul sau din filmul ”Blade Runner” s-a stins din viața vineri, din cauza unei afecțiuni, iar miercuri a fost inmormantat.