Doliu anuntat de Andreea Marin! “As vrea sa fac o vizita in Cer”

- Andreea Marin și-a pierdut mama la varsta de noua ani, iar de atunci viața acesteia s-a schimbat complet. De Ziua Femeii, vedeta a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, dedicatat mamei sale și tuturor femeilor. „Mama. Ingerul meu pazitor. Lumina acestei zile mereu, coborata din cer. Daca…

- Andreea Marin este o femeie puternica si plina de viata, desi a trecut prin multe clipe dificile. Cea mai dureroasa pierdere a vietii ei este, insa, momentul in care mama ei a plecat dintre noi. Vedeta era doar un copil, iar durerea pierderii a ramas la fel de puternica si peste ani.

- Andreea Marin a vorbit despre o perioada grea din viața ei. Fosta soție a lui Ștefan Banica a reușit sa invinga depresia care a adus-o in prag de sinucidere. Vedeta și-a deschis sufletul in fața tuturor. „A fost o depresie care da, m-a dus chiar in ragul suicidului. Au fost luni de zile si a fost cumplit.…

- Liviu Dragnea a transmis, joi, pe contul personal de Facebook ca politica romaneasca are nevoie de valori precum „curaj național” și „inteligența diplomatica”. Este primul mesaj public cu note...

- Alice Barb a postat un mesaj emoționant in care ii spune „adio" mamei sale. „Cel mai frumos zambet din lume s-a stins. A murit Mama. Odihneste-te-n pace si lumina, Ingerul vietii mele! Iti multumesc ca ai existat, ca m-ai iubit si m-ai invatat sa iubesc. Sufletul meu s-a stins. Imi vine sa urlu",…

- Andreea Marin a dezvaluit, mai in gluma, mai in serios, cum va arata anul 2019 pentru ea. Vedeta este decisa sa nu se lase. Vedeta de televiziune este hotarata sa nu renunțe la planurile sale, cel puțin in ceea ce privește stilul de viața pe care l-a adoptat, cu foarte multe antrenamente sportive…

- Iuliana Tudor, cunoscuta prezentatoare de la TVR, le-a spus fanilor ca familia sa a suferit o pierdere chiar de Craciun. Vedeta, insa, nu a oferit mai multe detalii. "In dimineata Craciunului familia noastra a suferit o mare pierdere. Nu am putut raspunde gandurilor și urarilor de sarbatori.…

