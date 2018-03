Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul argentinian Santiago Vergara, care juca pentru echipa honduriana Montagua si care a fost diagnosticat anul trecut cu leucemie, a incetat din viata miercuri, in tara sa, a anuntat clubul din...

- Fotbalistul echipei NK Marsonia, Bruno Boban, a incetat din viata, sambata, dupa ce a fost lovit puternic in piept cu mingea, la un meci din liga a treia croata. Boban, care avea 25 de ani, a fost lovit in minutul 15 al partidei cu Slavonija Pozega de o minge trimisa de un adversar in directia…

- Lumea fotbalului este zguduita de o informație șocanta. Patronul cluburilor Olympiakos si Nottingham Forest, Evangelos Marinakis este acuzat de trafic de droguri in Grecia. Cu toate acestea, Marinakis spune ca este nevinovat și neaga toate acuzațiile aduse.

- Patronul cluburilor Olympiakos si Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, este acuzat de trafic de droguri in Grecia. Marinakis spune ca este nevinovat, relateaza bbc.com.Citește și: Una dintre angajatele fictive din procesul lui Dragnea, acuzații BOMBA: ORDINUL dat de liderul PSD Citește…

- Procuratura din Madrid a solicitat miercuri o pedeapsa de cinci ani de inchisoare impotriva fostului international spaniol Xabi Alonso, acuzat de o frauda in valoare de 2 milioane euro, in timpul exercitiilor fiscale din 2010, 2011 si 2012, scrie realitatea.net.

- Lionel Messi are 30 de trofee cucerite cu Barcelona si, incredibil, dar adevarat, nici unul cu nationala mare a Argentinei! In CV-ul sau figureaza doar un Mondial U-20 castigat in 2005 si un aur olimpic in 2008. La prima reprezentativa insa, Messi a ratat cele trei sanse la glorie: *Finala Mondialului…

- Mihai Pintilii, mijlocașul lui FCSB, a facut o carcterizare dura fotbalului care se joaca in Liga 1. “Suntem vai mama noastra!”, a afirmat fotbalistul roș-albaștrilor in timpul unei conferințe de presa care a avut loc astazi, cu o zi inaintea derby-ului cu CFR Cluj . Mihai Pintilii s-a declarat satul…

- Fostul portar al clubului de fotbal Manchester City, Ken Mulhearn, a incetat din viata la varsta de 72 de ani, s-a anuntat intr-un comunicat al gruparii engleze, citat de cotidianul L'Equipe. Campion al Angliei in 1968 cu Manchester City, fostul portar Ken Mulhearn a mai evoluat in cursul…

- Fostul mare portar al echipei Steaua Bucuresti, Ion Voinescu, a incetat din viata vineri, la varsta de 88 de ani. ”Steaua o sa fie mereu in inima mea, o sa iubesc echipa asta pana cand o sa mor.”, spunea in ProSport, cel considerat cel mai bun portar din istoria fotbalului romanesc.

- Fostul international Ionut Lupescu, care si-a anuntat candidatura pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF), sustine ca principalul sau obiectiv la conducerea FRF este sa uneasca lumea fotbalului. El a declarat, vineri, la Botosani, la finalul unei intrevederi pe care a avut-o…

- GSP.ro publica mai jos ultimul interviu acordat de Ion Voinescu pentru Gazeta Sporturilor, in 2010, cand se dastainuia reporterilor noștri. "Țop" Voinescu statea intr-o casa veche din nordul Bucurestiului si se bucura sa fie vizitat si sa vorbeasca despre fotbal. Portarul de legenda al Stelei vorbea…

- Fostul fotbalist Emerich Hirmler a murit luni seara, la varsta de doar 58 de ani. Acesta suferea de o boala cruda și incurabila. Hirmler a fost un fotbalist foarte apreciat prin anii '80. Fostul fotbalist a jucat pentru Strungul Arad (1977-1979), UTA (1979-1985 și 1986-1991)…

- Soc in lumea fotbalului! Capitanul Fiorentinei, Davide Astori, a murit inaintea meciului cu Udinese in etapa a 27-a din Serie A. Fundasul in varsta de 31 de ani a incetat din viata noaptea in camera sa de hotel. Potrivit presei, motivul decesului este stop cardiac.

- Mirela Vaida a revenit pe micile ecrane luni, 26 februarie, cand intampinandu-i pe telespectatori din platoul emisiunii ”Totul pentru dragoste”! Alaturi de frumoasa prezentare, in emisiune au venit patru specialiști, trei psihologi și un fost jurnalist, autor al mai multor bestselleruri despre relații.

- Doliu in lumea de la Hollywood dupa ce o veste cumplita a indoliat intreaga cinematografie! O celebra actrița s-a stins din viața la varsta de 97 de ani. Nanette Fabray a jucat in numeroase filme, dar cel mai mult a facut furori alaturi de Fred Astaire!

- In contextul prezentarii raportului DNA și deciziei ministrului Justiției, Marius Pieleanu a spus ca nu știe ce va face Tudorel Toader. "Daca aș avea capacitatea de a influența lucrurile, ce aș sfatui eu ambele parți: l-aș sfatui pe domnul Toader sa inainteze propunerea de revocare și l-aș sfatui…

- In urmatoarele luni 8 zodii vor avea un succes colosal de mare din care vor reuși sa se imbogateasca ajungand sa urce la alt nivel social mult mai ridicat Vor avea multe bucurii in familie, multe momente de neuitat alaturi de prieteni și rude, dar și momente in care vor fi singuri, intr-o vacanța și…

- "Se tot mira lumea ca la Cotroceni au fost putini oameni. Pai, voi aveti impresia ca s-a ocupat cineva cu ardoare, ani si ani la rand sa trezeasca constiinta civica in cei care nu mai suporta abuzurile? Nu prea. Pe partea cealalta aia cu #, se lucreaza de ani de zile. Asociatii, ONGuri, intelectuali,…

- William Clyde Gibson este unul dintre cei mai cunoscuti criminali în serie. Însa faptele sale, de o violenta iesita din comun, palesc ca însemnatate în fata a trei cuvinte pe care acesta le-a spus dupa ce a fost

- Lorena Balaci este fata lui Ilie Balaci, poreclit și Minunea Blonda. Odata cu intrarea ei in fotbal, pe post de coordonator al centrului de juniori de la Juventus București, Lorena a intrat in grupul copiilor de foști mari fotbaliști precum Lucescu Jr., Hagi, Pițurca ori Silviu Lung jr. care ar putea…

- Antrenorul dinamovist Vasile Miriuta a anuntat ca meciul de duminica cu ros-albastrii are o insemnatate aparte, victoria fiind un pas in plus pentru obiectivul fixat pe termen scurt: calificarea in play-off. Va modifica echipa de start si nu poate garanta ca nu se va mai desparti de unii titulari,…

- Tanarul care a deschis focul intr-un liceu din Florida, SUA, și a ucis cel puțin 17 persoane este un fost student al instituției de invațamant, care fusese exmatriculat pe motive disciplinare, conform serifului din Broward County, Scott Israel, citat de New York Times.

- Lumea fotbalului este in doliu! Clubul sud-african Polokwane City a anunțat decesul fundașului Mogau Tshehla intr-un accident rutier. Jucatorul avea doar 26 de ani era considerat o mare speranta de catre sefii gruparii din Africa de Sud. Mogau Tshehla era legitimat la Polokwane City din ianuarie…

- Gica Hagi a vorbit din nou despre motivele care il fac sa iși paraseasca țara. "In acest moment suntem in lumea a treia a fotbalului. Este inadmisibil. Nu exista un proiect național pentru revitalizarea sportului, daramite a fotbalului. Totul este la intamplare. Eu am demonstrat ca daca se…

- Clasamentul celor mai vandute SUV-uri la nivel mondial, in 2017, si-a schimbat liderul. Cel mai popular model in preferintele clientilor s-a dovedit a fi modelul Toyota RAV4, care a reusit sa depaseasca Honda CR-V – masina care a detinut acest titlu in 2016, 2015 si 2014.

- Fostul fotbalist international irlandez Liam Miller a incetat din viata vineri, cu patru zile inainte de a implini 37 de ani, au anuntat BBC si Reuters. Miller suferea de cancer. Fostul mijlocas, care a avut 21 de selectii pentru Irlanda, intre 2004 si 2009, si-a inceput cariera la Celtic…

- Strategul de la Antipozi nu se afla la Cluj, unde Simona se antreneaza alaturi de fetele care vor infrunta Canada in Fed Cup, dar i-a transmis un mesaj lui Halep pe twitter, intreband-o daca nu cumva are de impartasit lui si fanilor o noutate privind sponsorul sau tehnic: "Hmm...parca vad un swoosh…

- Internazionale Milano și-a asigurat serviciile atacantului argentinian al echipei Racing Club, Lautaro Martinez, 20 de ani. Potrivit publicatiei italiene Gazzetta dello Sport, transferul varfului sud-american o va costa pe Inter 17,6 millioane de lire sterline, insa suma poate creste in functie de performantele…

- Celebrul Pat Torpey, unul dintre fondatorii, si in acelasi timp tobosarul, trupei rock Mr Big a murit. In varsta de 64 de ani, el a decedat in urma unor complicatii la boala Parkinson, de care suferea.

- Povestea de dragoste dintre Ianis Hagi si Cristina, tanara cu care s-a afisat anul trceut la Firenze, a luat sfarsit! Tanara este nepoata lui Silviu Lung, fostul portar de legenda al Craiovei si al echipei nationale.

- Managerul lui Liverpool, Jurgen Klopp, ii acuza pe arbitrul Moss și pe asistentul Smart: "Nu pricep niciun penalty. La primul, fusese ofsaid inainte. La doilea, Lamela plonjase deja cand Van Dijk de-abia il atinge". Niciodata nu a mai fost Jurgen Klopp atat de suparat dupa un meci. Managerul lui Liverpool…

- Alex Stefan Rusu era un jucator de fotbal în vârsta de 16 ani, era privit drept o mare speranța a fotbalului românesc, însa, din pacate, a avut parte de o moarte timpurie și fulgeratoare.

- Fostul arbitru de fotbal Cristian Teodorescu a decedat, marti dimineata, la varsta de 76 de ani. Acesta a incetat din viata la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, in urma unui infarct care l-a tinut internat pe Terapie Intensiva in ultimele trei zile.

- Internaționalul de tineret argentinian Ezequiel Barco a devenit cel mai scump jucator transferat vreodata in MLS. Mijlocașul de 18 ani a fost cumparat de Atlanta United de la Independiente, in schimbul a 15 milioane de dolari (12 milioane de euro). Pana la venirea lui Barco, recordul absolut in campionatul…

- Cyrille Regis, 59 de ani, una dintre legendele fotbalului din Marea Britanie, a murit, duminica, dupa un atac de cord. Regis a jucat pentru echipe ca West Bromwich Albion, Coventry City, Astron Villa si Wolverhampton si a bifat cinci selectii in nationala Angliei. A cucerit FA Cup in 1987, cu Coventry…

- Sustinatorii opozitiei honduriene si fortele de politie s-au ciocnit vineri la Tegucigalpa, in contextul in care protestele contra realegerii lui Juan Orlando Hernandez in functia de presedinte au devenit tot mai violente in ultimele zile, transmite DPA. Politistii au lansat grenade cu…

- Juan Carlos Garcia, fostul fundas al echipei Wigan Athletic si al nationalei din Honduras, a murit la varsta de 29 de ani, a anuntat echipa britanica pentru care a evoluat. Fostul fotbalist fusese diagnosticat cu leucemie in 2015.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o alerta de tsunami pe o raza de 1.000 de kilometri in jurul epicentrului seismului, informeaza…

- Nacho Novo (38 de ani) a participat azi la un meci al legendelor celor de la Glasgow Rangers disputat la Berlin. Spaniolul a suferit insa un atac de cord in timpul jocului și a fost transportat de urgența la spital, unde a fost operat. Starea lui este in prezent stabila, anunța Mirror.co.uk. ...

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean CJ Timis Constantin Ostaficiuc a primit o condamnare de trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, in dosarul privind finantarea echipei de fotbal Poli Timisoara, de catre CJ Timis, in perioada in care echipa era patrunata de omul de afaceri…