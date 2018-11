Stiri pe aceeasi tema

- Casa italiana Dolce & Gabbana a anuntat miercuri ca a decis sa isi anuleze o prezentare de moda, programata in cursul acestei seri la Shanghai, dupa o serie de controverse aparute in China in urma publicarii unor inregistrari video si a unor comentarii considerate rasiste, informeaza AFP. …

- Companiile dar și cetațeni bogați din China vand din ce in ce mai multe avioane private, din cauza incetinirii economiei, iar americanii se inghesuie sa gasesca modele rare, relateaza Mediafax citand Reuters.

- Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, a participat marți, la Forumul de Afaceri Multisectorial, desfașurat in Italia, cu ocazia vizitei efectuate de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis.

- Irlandezul Conor McGregor a pierdut in aceasta dimineața supermeciul cu rusul Khabib Nurmagomedov. (Detalii AICI) Dupa meci, McGregor, 30 de ani, nu a venit la conferința de presa. Totuși, luptatorul a reacționat pe Twitter și pe Instagram, postand doua mesaje scurte. Intr-unul a anunțat ca iși dorește…

- Liderul ATP, Rafael Nadal, a anunțat, miercuri, pe Twitter, ca renunța la turneele de la Beijing și Shanghai din cauza accidentarii de la genunchi suferite la US Open, scrie Mediafax."Am decis impreuna cu echipa mea tehnica și cu medicii sa nu particip la turneele asiatice pentru a ma putea…

- Inaintea turneului din China de la Wuhan care incepe pe 23 septembrie, Halep se relaxeaza intr-o vacanța intr-unul dintre cele mai frumoase locuri din lume. Numarul 1 WTA și-a delectat fanii pe Twitter cu o imagine – ghicitoare. Ea i-a rugat nu doar pe admiratori, dar și pe jucatorii de tenis Borna…

- Huawei planuieste sa lanseze cel putin doua modele ale smartphone-ului flagship Mate 20 in luna octombrie, iar imaginile care au circulat pana acum pe internet sugerau ca unul dintre acestea va fi livrat cu un notch in forma de picatura de apa. Ei bine, avem acum si o fotografie cu ceea ce pare sa fie…

- Presedintele american Donald Trump a criticat vineri companiile de social media, despre care a afirmat ca au redus la tacere 'milioane de oameni' prin cenzura, transmite Reuters. In postarea sa pe Twitter,...