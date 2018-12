Stiri pe aceeasi tema

- Dolarul este in scadere, miercuri, fata de majoritatea valutelor importante, presat de mai multi factori negativi, intre care ingrijorarea provocata de blocarea activitatii institutiilor guvernamentale americane si de tensiunile dintre Casa Alba si Rezerva Federala, transmite Reuters.Temerile…

- Donald Trump a repetat marti, de Craciun, ca blocarea unei parti a administratiei federale americane va dura atat timp cat nu obtine satisfactie in privinta finantarii zidului pe care vrea sa-l construiasca la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, relateaza Reuters.

- Cu cateva ore inaintea unei intalniri, foarte asteptate, cu liderii democrati din Congres Chuck Schumer si Nancy Pelosi, Trump i-a acuzat din nou pe cei doi ca "nu vor securitate la frontiere". "Zidul va fi construit (...). Daca democratii nu vor sa ne dea voturi pentru a ne proteja tara, armata va…

- Rezerva federala americana (Fed), Banca Angliei si Banca Centrala Europeana incep sa fie supuse la presiuni din partea politicienilor, aceeasi situatie intalnindu-se si la bancile centrale din India, Turcia si Africa de Sud si alte state emergente, informeaza Bloomberg. 'Exista ingrijorari in randul…

- Pentagonul a aprobat marti mentinerea mai multor mii de soldati americani de-a lungul granitei de sud-vest a SUA cel putin pana la finalul lui ianuarie, extinzand o misiune controversata pentru a asista politia de frontiera care se confrunta cu o crestere a afluxului de migranti, relateaza dpa, conform…

- Presedintele american Donald Trump a extins criticile la adresa Rezervei Federale, pe care a descris-o drept ”cel mai mare pericol”, din cauza strategiei de inasprire a politicii monetare, despre care considera ca poate pune in pericol cresterea economica, potrivit unui interviu acordat marti pentru…

- Saptamana trecuta, intr-un material publicat de cotidianul francez Les Echo, Nouriel Roubini impreuna cu Project Syndicate, prezinta o serie de motive care anunta o noua criza. Asadar, ce ar putea sa duca la o criza sau macar o recesiune in economia mondiala? Primul argument este, culmea, chiar cresterea…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a avut duminica o intrevedere la Phenian cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, dupa care a ajuns la Seul pentru o vizita in Coreea de Sud in cadrul unui turneu asiatic, relateaza AFP si Kyodo preluate de Agerpres. "Am avut o vizita buna la Phenian pentru…