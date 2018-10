Stiri pe aceeasi tema

- CURS BNR. Cursul de schimb pentru dolar, care in Romania este cotat prin paritate cu euro, a atins, marti, un nou maxim al ultimelor 16 luni: 4,1080 lei, cu 0,45% mai mult decat luni, conform datelor prezentate...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6665 lei/euro, in crestere cu 0,08% fata de nivelul atins luni. Marti, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la euro, a crescut de la 4,0898 lei la 4,1080 lei. Este un nou maxim al ultimelor…

- Cursul de schimb pentru dolar, care in Romania este cotat prin paritate cu euro, a atins, marti, un nou maxim al ultimelor 16 luni: 4,1080 lei, cu 0,45% mai mult decat luni, conform datelor prezentate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6671 lei/euro, in urcare usoara fata de nivelul atins vineri. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut de la 4,0761 lei la 4,0557 lei. Cursul francului elvetian a scazut…

- Moneda euro crește din nou.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6684 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de nivelul atins miercuri, cel mai mare din 22 iunie pana in prezent. Miercuri, euro a scazut la 4,6643 lei.Joi, euro a urcat la 4,6684…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6578 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de nivelul atins vineri, cel mai mare nivel din 16 august pana in prezent. Totodata, aurul a scazut pana la cel mai slab nivel din februarie 2016 pana in prezent, scrie News.ro.Vineri,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6559 lei/euro, cel mai mare nivel din 17 august pana in prezent.Joi, euro a scazut la 4,6519 lei. Vineri, euro a urcat la 4,6559 lei, cel mai mare nivel din 17 august, cand a fost 4,6569 lei.Dolarul american,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6474 lei/euro, in crestere cu 0,12% fata de nivelul atins luni. Lira sterlina a continuat sa scada si a atins la cel mai slab nivel al ultimelor zece luni. Luni, euro a crescut la 4,6416 lei, titreaza News.ro. Dolarul american,…