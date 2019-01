Stiri pe aceeasi tema

- Si nu pentru ca nu ar avea din ce sa traiasca, asa cum ne-am putea imagina, pentru ca aici este vorba de inchisori private, unde sederea se plateste. Multi oameni merg acolo pentru a se odihni, pentru a scapa de stresul cotidian, arata Reuters. "Puscariasii" platesc cate 90 de dolari pentru 24 de…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a anuntat sambata crearea Bisericii ortodoxe ucrainene independente de Patriarhia Moscovei, ca urmare a unei decizii in acest sens a ''Conciliului de Reunificare'', format din fete bisericesti ortodoxe ucrainene, reunit sambata la Kiev, transmit AFP, Reuters…

- Angela Ponce, cea care a caștigat Miss Univers Spania 2018, marcheaza o premiera in istoria concursului internațional de frumusețe, fiind prima concurenta transgender de la inceputul Miss Univers, relateaza Reuters.

- Prețurile de consum au crescut in Venezuela cu 1,3 milioane la suta in anul care se incheie in noiembrie, a anunțat luni Adunarea Naționala, controlata de opoziție, in condițiile in care hiperinflația și recesiunea afecteaza țara, informeaza Reuters. Fondul Monetar Internațional (FMI) a prognozat…

- Annegret Kramp-Karrenbauer a castigat vineri cursa pentru succesiunea Angelei Merkel la conducerea Uniunii Crestin-Democrate germane (CDU), relateaza agentiile Reuters si dpa.In al doilea tur de scrutin desfasurat la Congresul partidului, ce are loc la Hamburg, Annegret Kramp-Karrenbauer a concurat…

- Regiunea Paris va lansa o flota numeroasa de biciclete electrice in cadrul unei scheme finantata de stat menita sa-i convinga pe navetisti sa pedaleze pana la locul de munca si sa se reduca astfel traficul si poluarea, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Incepand din septembrie 2019, Ile-de-France…

- Dolarul s-a depreciat fata de euro si lira sterlina, traderii reactionand la castigarea controlului asupra Camerei Reprezentantilor de catre Partidul Democrat, care va face mai dificila activitatea presedintelui Donald Trump, transmite Reuters.Analistii considera ca divizarea Congresului ar…

- Guvernul socialist portughez a promis marti reducerea deficitului bugetar la un nivel istoric in anul viitor si majorarea totodata a salariilor angajatilor la stat, a ajutoarelor sociale si a investitiilor in sistemul public de sanatate, informeaza Reuters.