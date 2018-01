Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea și Adrian Sina au sarbatorit Valentine’s Day in avans, la Sinaia. Cei doi au profitat de vremea perfecta pentru a merge la schi și s-au relaxat dupa o perioada in care au fost implicați in diferite proiecte. „Adi abia s-a intors din America, unde a inregistrat cateva piese noi, astfel ca…

- Dana Rogoz (32 de ani), care a cunoscut popularitatea odata cu rolul Abramburicai din serialul pentru copii ”Abracadrabra” (PRO TV), revine cu forțe noi in televiziune, dupa o pauza de patru ani, informeaza click.ro. Ea va fi mana dreapta a lui Cove la noua emisiune de la Pro TV, reality show-ul „Ma…

- Circa 8.400 de romani s-au grabit la ghiseele ANAF pana marti de dimineata sa depuna deja controversata Declaratie 600, potrivit Capital.ro. Termenul de depunere este 31 ianuarie, isa autoritatile au batut deja in retragere, cand au observat cate probleme ridica ...

- Nu ai cum sa nu te miri! Tu știai ca aceste vedete seamana atat de mult intre ele? Exista cateva celebritați ale Hollywood-ului care seamana ca doua picaturi de apa. Ar putea sa faca schimb, din cand in cand, atunci cand nu au chef sa se prezinte, de pilda, la filmari.

- Considerata pe drept una dintre cele mai frumoase și mai stilate femei din Romania, Anca Serea ne-a declarat ca nu mai arunca banii pe haine și accesorii scumpe, ci prefera sa-și foloseasca finanțele in alte scopuri. Anca Serea a fost mereu laudata pentru modul in care iși face apariția atat la evenimentele…

- H&M a starnit un val de controverse cu o reclama in care apare un copil de culoare care poarta un hanorac cu mesajul „Cea mai tare maimuța din jungla” . Mai multe vedete au criticat compania, in timp ce rapperul The Weeknd a anunțat ca nu mai colaboreaza cu brandul. „M-am trezit in aceasta dimineața…

- Nutritionistul Mihaela Bilic a explicat intr-un interviu pentru evenimentul zilei care sunt riscurile operatiei pentru micsorare a stomacului iar acestea sunt devastatoare. Medicul explica faptul ca atractia creierului pentru mancare ramane si dupa interventie, insa stomacul nu mai permite…

- Conform sondajului, Horia Brenciu este in opinia romanilor juratul anului 2017 in emisiunile concurs. El a fost votat de 16.66% din totalul celor aproximativ 10 000 de oameni care au votat. El este un showman și reușește sa se impuna in preferințele romanilor fara sa aiba o atitudine coroziva. El…

- In seara de revelion, TVR a pregatit programe speciale ce vor fi difuzate pe cele trei posturi nationale, printre acestea numarandu-se finala talent show-ului „Vedeta populara“, „HIT Revelion“ si „Petrecere cu lautari“.

- In cadrul emisiunii ”Poftiți in vacanța”, difuzata marți și miercuri de la ora 20.00 la Antena 1, voia buna și faptele bune se vor imbina de minune, iar cele cinci vedete și copiii veniți pentru prima data in viața lor in vacanța vor avea parte de o experiența unica.

- Mesajul Ancai Serea in Ajunul Craciunului i-a emoționat pe fani, care au reacționat imediat și au felicitate-o pentru familia frumoasa pe care o are. Anca Serea și Adi Sina traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Viața lor se imparte intre cariera și cei cinci copii care le fac zilele mai frumoase.…

- Cele mai frumoase amintiri de Craciun sunt legate de copilarie. Iar in fiecare an, vedetele pleaca in vacante cu cei mici. Anca Serea si Adi Sina si-au dus copiii pe Valea Prahovei. Ii invata si sa schieze.

- Tatal unei mega-vedete de la Antena negociaza dur cu Kanal D si TVR pentru un show culinar! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are toate detaliile despre proiectul care promite sa le faca concurenta acerba reality-show-urilor deja consacrate ”Masterchef” si ”Chefi la cutite”. (CITESTE SI: Tatal…

- Juratul „X-Factor” e hotarat sa-l ajute pe concurentul sau american sa se integreze perfect in peisajul romanesc. Proba de foc pentru Horia Brenciu si Jeremy Ragsdale se va da vineri seara, cand are loc finala „X-Factor”. Pana atunci, insa, Horia este hotarat sa-l faca pe Jeremy sa adopte mancarea si…

- Emisiunea Fort Boyard se intoarce pe micile ecrane. Telespectatorii vor putea vedea luna aceasta ultimele doua ediții ale show-ului transmis de Pro TV. Emisiunea Fort Boyard, unde celebrul Pere Fouras este interpretat de actorul Marius Manole , a fost difuzata pana de curand la postul de televiziune…

- Fuego a marturisit ca a avut parte de numeroase experiențe neplacute in prejma spectacolelor pe care le-a ținut in preajma sarbatorilor de iarna. Fuego, care anul acesta in august și-a aniversat ziua de naștere , este unul dintre cei mai indragiți și apreciați artiștin din țara noastra. Spectacolele…

- FC Toronto a devenit prima echipa canadiana care caștiga titlul in MLS, dupa o finala dominata categoric cu Seattle Sounders, 2-0. La succes au pus umarul și doi jucatori care au evoluat in trecut și in Liga 1, Armando Cooper și Tosaint Ricketts (ambii 30 de ani). Canadienii și-au luat revanșa dupa…

- Anca Serea a povestit despre cum l-au asteptat copiii ei si ai lui Adi Sina pe Mos Nicolae. Aceasta a spus ca cei mici au fost foarte nerabdatori si extrem de fericiti cand si-au gasit cadourile.

- Anca Serea vorbește pentru prima data despre complexe. Invitata in cadrul emisiunii Rai da buni, vedeta a povestit in premiera despre ceva ce a trait in copilarie și care a macinat-o cațiva ani.

- Cel mai mare ceaun din Romania a fost adus de 1 Decembrie in Parcul Lumea Copiilor. Bucatarii au gatit mii de porții de fasole cu carnați. Bucureștenii au sarbatorit 1 Decembrie cu hore și concerte. De 1 Decembrie, bucureștenii au incins o hora mare in Parcul Lumea Copiilor. Parinți, copii, dar și…

- Adi Sina și Anca Serea par sa fie parinții perfecți pentru cei cinci copii pe care ii au impreuna. Și, de curand, au decis sa ii rasfețe la unul dintre locurile de joaca dintr-un mall bucureștean, reușind sa ii impace pe toți pentru cateva ore bune.

- Gabriela Bularca este o economista de 48 de ani din Brasov care si-a gasit o pasiune din a face jucarii crosetate. Si nu oricum, ci dupa o tehnica traditionala, cu fire 100% romanesti si dand viata doar animalelor si pasarilor existente in fauna autohtona. Are peste o suta de modele proprii, iar fiecare…

- Vedete fara machiaj. Par perfecte, dar atunci cand isi dau jos machiajul arata ca niste femei normale. Chiar si cele mai frumoase actrite de la Hollywood au cosuri, riduri si alte imperfectiuni pe fata. Cu siguranta, frumoasele de pe marile ecrane nu arata la fel si in realitate, dar acesta lucru nu…

- Horia Brenciu a vorbit cu multa caldura despre soția sa și cei patru copii și nu s-a sfiit sa recunoasca faptul ca se simte atat de bine in acest rol ca s-a gandit chiar și la un frațior sau o surioara pentru Toma (3 ani), Mina (5 ani), Maria (18 ani) și Andreea (26 de ani), scrie jurnalul.ro.…

- Stela Popescu nu a mai apucat sa isi vada visul implinit: spectacolul extraordinar pe care il pregatea alaturi de Arsinel, cu ocazia implinirii a 40 de ani de „cuplu”. „Aplauze, aplauze” era pe ultima suta de metri, spectacolul fiind programat pentru 8 decembrie, la ora 19.00, la Teatrul de Revista…

- E deja popular intre vedete pentru seriozitatea si hotararea cu care le pune la munca pentru a-i ajuta pe nevoiasi, iar in curand revine pe micile ecrane, la Antena 1. Emisiunea ”Poftiti in vacanta” va incepe luni, 4 decembrie de la ora 20:00, iar in centrul show-ului se va regasi Nea Marin, care promite…

- Dedicat familiilor, dar si celor cu spirit de aventura, modelul Logan MCV Stepway poate fi testat de vizitatorii standului Dacia. Ateliere educationale, lansari de carte, „Cele mai frumoase carti din Romania” sunt atractiile cu care Dacia vine la Gaudeamus. Invitati speciali ai editiei din acest an:…

- Adi Sina si Anca Serea au aniversat implinirea a doi ani de casnicie. Cei doi indragostiti au sarbatorit intr-un cadru intim, alaturi de nasi, fosta prezentatoare TV fiind rasfatata cu fel de fel de cadouri.

- Spiritul sarbatorilor se pare ca deja l-a acaparat pe Horia Brenciu. Artistul canta cu drag si spor una dintre cele mai frumoase melodii interpretate de un personaj celebru din desenele animate.

- Gradina Zoologica din Praga a celebrat, marți, recuperarea fizica a doi pui de tigru malaezian, un mascul și o femela, nascuți in urma cu șase saptamini. Cei doi fac parte dintr-o specie de tigru aflata in ''pericol critic'' de extincție, informeaza AFP. Angajații gradinii zoologice au declarat ca sanatatea…

- In primavara anului 2018 Antena 1 va prezenta ”Asia Express”, o emisiune plina de aventuri, in care șapte cupluri de vedete pornesc intr-o calatorie concurs prin Asia, sperand sa caștige premiul de 30.000 de euro. Emisiunea este produsa de Mona Segall, cea care se ocupa și de ”Chefi la cuțite”, iar…

- Anca Serea a avut probleme de sanatate in ultima perioada de timp și a ajuns chiar și la spital. Vedeta de televiziune Anca Serea este casatorita cu muzicianul Adi Sina și are cinci copii. Doi dintre aceștia, David și Sarah sunt copiii pe care Anca Serea i-a avut cu Filip Poplingher, cel despre care…

- Anca Serea și Adi Sina sarbatoresc astazi doi ani de la casatorie. Și, cum nu se putea altfel, cei doi vor sarbatori intr-un mod aparte. Invitat in cadrul emisiunii "Rai da buni", artistul a dezvaluit ce urmeaza sa faca alaturi de frumoasa lui soție.

- Anca Serea și Adi Sina sarbatoresc 2 ani de la nunta. Vedeta i-a facut o declarație de dragoste soțului ei, alaturi de care a postat o imagine in care apar alaturi de baiețelul lor. Anca Serea și Adi Sina s-au casatorit pe 8 noiembrie 2015. Ceremonia religioasa a avut loc la biserica Cașin, din Capitala.…

- Motivul pentru care Anca Serea a ajuns de urgența la spital. Soția lui Adi Sina a facut primele declarații despre starea ei de sanatate. Se pare ca vedeta se confrunta cu o anemie severa. Anca Serea se simte bine acum, insa luni seara a trecut prin clipe grele, dupa ce i s-a facut rau. Aceasta a explicat…

- Anca Serea a fost internata de urgența in spital. Vedeta s-a simțit rau, așa ca a mers imediat la medic care a decis sa ii puna perfuzii. Cel mai probabil, soției lui Adi Sina i s-a facut rau, din cauza oboselii.

- Silvia Radu s-a facut deja stapina pe biroul primarului suspendat și, in forța, s-a apucat de treaba. Dupa ce ieri toate lucrurile lui Dorin Chirtoaca au fost scoase din birou, astazi noul primar general interimar, Silvia Radu, i-a ocupat locul. Aflata in prima sa zi de exercitare a mandatului de primar,…

- Vedete si copiii lor, la deschiderea Bebe Supermarket din AFI Cotroceni Nume cunoscute din showbiz au sosit in centrul comercial pentru a descoperi in premiera produsele destinate celor mici, expuse pe un spațiu de 1000 de metri patrați, și pentru a asista la un spectacol de neuitat. Anca Serea, alaturi…

- Anca Serea a fost internata in spital in urma cu doar cateva ore. Vedeat s-a simțit rau, așa ca a mers imediat la medic, care a decis sa ii puna perfuzii. Cel mai probabil, soției lui Adi Sina i s-a facut rau, din cauza oboselii. Anca Serea a publicat pe o retea de socializare o fotografie de pe patul…

- Frumoasa vedeta a publicat pe o retea de socializare o fotografie de pe patul de spital, in care apare cu o perfuzie. „Vizita nocturna”, a scris Anca Serea, scrie spynews.ro. Prietenii virtuali au reactionat imediat la aflarea acestei vesti si s-au ingrijorat pentru starea vedetei. "Sanatatea…

- Adrian Sina și Anca Serea formeaza una dintre cele mai stabile relații din showbiz-ul nostru, insa relația lor nu este lipsita de neințelegeri. Artistului nu ii place uneori faptul ca soția lui este mai puțin exigenta cu copiii.

- La mai bine de o saptamana de cand Tolea Ciumac, familia sa si apropiatii au trecut prin emotii puternice dupa ce la usa sportivului au venit mascatii, acesta a fost surprins in timp ce era la un restaurant si sarbatorea. Tolea Ciumac nu era singur, ci impreuna cu finii sai celebri.

- Dupa 10 luni de relatie, Selena Gomez si Abel, solistul de la The Weeknd, s-au despartit. Se pare ca decizia are legatura si cu faptul ca artista a fost surprinsa alaturi de Justin Bieber, fostul ei iubit, cu care a ramas in relatii bune, scrie one.ro. Cei doi au fost vazuti la biserica, petrecand astfel…