- Prima drama psihologica filmata in Romania are premiera in aceasta seara, dupa Observator, la Antena 1. "Fructul oprit" aduce in prim plan povesti fascinante de iubire, dar si filmari spectaculoase realizate in Romania si Turcia.

- Produs de Ruxandra Ion, dupa scenariul semnat de Radu Grigore și Simona Macovei, "Fructul oprit" va avea marea premiera luni, 15 ianuarie, de la ora 20:00, la Antena 1. Producția aduna in distribuție mari actori ai Romaniei și se poate mandri ca este prima drama psihologica realizata in peisajul serialelor…

- Indragitul artist Sandu Pop, cunoscut de public drept ”Varu’ Sandel”, este invitatul Oanei Turcu in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde vorbește deschis atat despre lucrurile frumoase din viața lui, cat și despre cele dureroase.

- Indragita actrița Doinița Oancea revine pe micile ecrane in cadrul serialului ”Fructul oprit”, care este produs de Ruxandra Ion și va avea marea premiera luni, pe 15 ianuarie, de la ora 20.00 la Antena 1.

- Prezent aseara in studioul Antena 3, premierul Mihai Tudose a vorbit despre misiunea pe care o are la Palatul Victoria, dar și despre oamenii care ii sunt alaturi in activitatea guvernamentala. Provocat de moderatorul Mihai Gadea sa spuna daca are prieteni [...] citește mai mult Post-ul Tudose, dezvaluire…

- Ministrul Internelor, Carmen Dan, raspunde acuzației ca demiterea șefului Poliției Romane a fost una politica. Aceasta susține ca decizia ei este una stric manageriala. "Am incercat in declarația de presa sa explic cat am știut eu de bine care este cointextul masurilor pe care le-am luat astazi. Rolul…

- Catigatorul „X Factor”, dezvaluire emoționanta, pe contul de socializare. Jeremy Ragsdale a facut un show impresionant pe scena, caștigand cei 100.000 de euro. „Nu sunt fluent in romana, dar poate intr-o zi voi vorbi mult mai bine decat vorbesc astazi. Iubesc aceasta limba, aceasta țara. Nu m-am așteptat…

- Simona Gherghe, prezentatoarea “de drept” de la “Acces direct” – emisiune care in 2018 aniverseaza 10 ani de la prima emisie! – se intoarce pe micul ecran maine, la ora 17.00, dupa 9 luni de concediu de maternitate. Vedeta tv a facut o marturisire emotionanta! Indragita vedeta tv a vorbit despre cat…

- Iubita și apreciata de publicul roman, Carmen Tanase va putea fi urmarita in “Fructul oprit”, noul serial produs de Ruxandra Ion, pe care Antena 1 il va difuza in curand. Indragita actrița traiește o mare provocare profesionala, dand viața unui personaj complet diferit de ea, pe care a fost nevoita…

- Simona Gherghe, marturisire emoționanta despre fiica ei, Ana Georgiana. Prezentatoare tv a povestit la Antena Stars despre cea mai frumoasa perioada din viața ei. „Parca ieri am nascut-o si nu dormeam noaptea. Ma simteam asa neputincioasa pentru ca trei luni de zile s-a chinuit, a durut-o burtica. Am…

- Andreea Marin, marturisire emoționanta despre fiica ei. Fosta soție a lui Ștefan Banica Jr. a implinit 43 de ani și marturisește ca este o femeie fericita. Deși a trecut prin multe momente grele, Andreea recunoaște ca cea care i-a dat putere sa mearga mai departe, a fost chiar Violeta. „Ii multumesc…

- Prezentatarea Observatorului Special de la Antena 1 este o fire discreta, iar relația ei cu chitaristul de la Direcția 5, Marian Ionescu (55 ani), a fost subiect evitat pana la un moment. Și-a pastrat și numele la casatorie și a ramas o femeie cu ambiții mari in cariera. Dar a venit acel moment menționat…

- ”Unul dintre lucrurile de care mi-a parut cumva, cu adevarat rau, a fost ca n-am putut sa petrec atat de mult timp cu fetița mea. Dintr-odata, m-am trezit ca anii au trecut și unele dintre momentele care m-au facut cu adevarat fericit a fost s-o vad pe ea cum crește și, mai ales, cine devine ea,…

- Inceputul de toamna a venit cu cea mai cumplita veste pentru Andreea Berecleanu. Frumoasa prezentatoare a Observatorului a vorbit, cu multa emotie in glas, despre primul Craciun fara tatal...

- Dupa ce a terminat filmarile pentru serialul de la Happy Channel, “O gramada de caramele”, Alina Chivulescu a revenit pe platoul de inregistrari pentru a da viața unui nou personaj dintr-un proiect inedit in Romania. Alaturi de nume mari ale filmului și teatrului romanesc, Alina Chivulescu joaca in…

- S-a alaturat distribuției de la “Fructul oprit”, iar acum traiește una dintre cele mai mari provocari profesionale! In noul serial care va incepe in curand la Antena 1, Conrad Mericoffer interpreteaza un personaj care are de ales intre o poziție financiara buna și iubirea vieții sale. Tanarul a inceput…

- Dupa ce au terminat filmarile pentru serialul de la Happy Channel, “O gramada de caramele”, Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman au dat startul unui nou proiect extrem de ambițios. Cei doi actori au trecut astfel de la filmari cu telefonul mobil la cele cu echipament de ultima generație de inregistrare…

- Tanara actrița Michaela Prosan a inceput filmarile pentru cel mai ambițios proiect din cariera ei! Alaturi de actori talentați și indragiți de publicul roman, aceasta face parte din distribuția noului serial al Antenei 1, “Fructul oprit”. In super-producția care va putea fi vazuta in curand de telespectatori,…

- “In primul rand, 'Fructul oprit' inseamna reintalnirea cu Ruxandra Ion cu care am mai lucrat și cu echipa ei. Imi place foarte mult ca intotdeauna a fost o atmosfera foarte placuta la lucru și chiar și in momentele, care uneori au loc indiferent de domeniul in care lucrezi (momente tensionate, criza…

- Marian Ralea și Adriana Trandafir fac parte din distribuția de excepție a serialului “Fructul oprit”, care va fi lansat in curand la Antena 1. Pentru ambii actori, proiectul este unul de suflet, avand in vedere ca maestrul Ralea iși completeaza paleta de roluri cu unul de oltean, iar Adriana Trandafir…

- Actorii Doru Ana și Adriana Șchiopu sunt soț și soție in “Fructul Oprit”. In noua producție a Antenei 1, cei doi sunt soț și soție, dand viața personajele Dan și Rodica Lazarescu. Unii dintre cei mai iubiți și talentați actori din Romania vor putea fi urmariți in curand in super-producția pe care Ruxandra…

- Fanii au urmarit-o cu sufletul la gura in “Narcisa salbatica”, iar in curand, o vor putea vedea evoluand intr-un nou serial al Antenei 1. Alina Pușcaș s-a intors pe platourile de inregistrare, dand startul filmarilor, alaturi de mari actori, pentru “Fructul oprit”, noua producție realizata de Ruxandra…

- Paul Manafort s-a predat in dosarul ”Russiagate”. Este vorba despre ingerințele rusești in campania electorala americana din 2016. Și Rick Gates, fostul sau partener de afaceri urmeaza sa faca același lucru. Ei sunt suspectați ca au primit bani din Europa de Est. Sunt primele inculpari cu…

- Victor Ponta a lamurit de unde a plecat supararea sa pe Liviu Dragnea! Din noi buni prieteni, au ajuns cei mai mari dușmani. Ponta spune ca s-a suparat dupa ce Liviu Dragnea tot aparea la Antena 3 și il acuza de numirea Laurei Codruța Kovesi in fruntea DNA.Ponta spune ca Laura Codruța Kovesi…

- Antena 1 a demarat filmarile pentru “Fructul Oprit”, un serial drama produs și regizat de Ruxandra Ion, dupa un scenariu semnat de Simona Macovei și Radu Grigore. Proiectul se bucura de cele mai noi tehnici de inregistrare, fiind folosita aparatura de ultima generație pentru film, dar și de o distribuție…