Stiri pe aceeasi tema

- Ruiz s-a impus prin KO Tehnic in repriza a saptea si a pus mana pe trei dintre cele mai ravnite centuri de campion din lume la categoria grea, cele IBF, WBA si WBO. Reactiile nu au intarziat sa apara, iar ecoul lor inca produc valuri. Una dintre cele mai acide reactii a venit din partea lui Tyson Fury,…

- Doinița Oancea a facut dezvaluri de la filmarile serialului „Fructul oprit”, ce se apropie de final. Actrița a explicat ce simte la sfarșitul proiectului și a marturisit care a fost cea mai grea scena pentru ea.

- In perioada 01.04.2019 – 05.04.2019, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Targoviste executa lucrari programate, in instalatiile de medie si joasa tensiune; in acest sens vor fi intreruperi de energie electrica la micii consumatori si consumatorii casnici, situati in urmatoarele localitati:…

- Pentru ca luna martie a fiecarui an este o perioada in care activitatea direcțiilor de impozite și taxe este una intensa, conducerea DITL Giurgiu a luat hotararea prelungirii programului de lucru. Astfel, incepand de luni 25 martie și pana la 1 aprilie 2019, inclusiv programul Direcției de Impozite…

- Academia de Studii Economice (ASE) din Bucuresti organizeaza, in perioada 25 - 29 martie, cea de-a VI-a editie a 'Saptamanii Portilor Deschise', manifestare adresata liceenilor care se pregatesc sa devina...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca ecourile securistilor de la Fisc se aud si astazi si ca va prezenta curand un dosar pe ani care dovedeste cum se lucra in subordinea unui „tovaras domn presedinte”. Perioada la care face referire ministrul este ulterioara anului 2013, cand…

- In perioada 18-23 februarie 2019 s-a desfașurat in Turcia, orașul Finike (Antalya) prima reuniune transnaționala cu scop de invațare din cadrul proiectului de schimb interscolar ”Entrepreneurial Skills – The Drive Behind New Businesses” Nr. 2018-1-SE01-KA229-039172, care se implementeaza la Colegiul…

- In perioada 11.03.2019 17.03.2019, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au aplicat 1365 1177 inregistrate in aceeasi perioada a anului 2018 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 319.887 lei.Potrivit reprezentantilor Directiei Generale Politia Locala Constanta,…