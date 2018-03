Stiri pe aceeasi tema

- Apropiatii vedetei au confirmat faptul ca Doina este internata, scrie click.ro. Ba mai mult, aceasta a lipsit si de la lansarea cartii lui Octavian Ursulescu, din cauza unor probleme. "Doina nu a putut ajunge luni la eveniment, pentru ca este foarte racita, m-a anuntat cu putin timp inainte", a povestit…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de crestere a copilului, pentru cei care au venit minim garantat, precum si pentru persoanele care primesc indemnizatie pentru concediul de acomodare in urma unei adoptii,…

- Una din marile cantarețe ale Romaniei, Doina Spataru este urmarita de ghinion in ultimul timp. Dupa tristețea imensa provocata de moartea fiicei ei, artista a fost nevoita sa fie internata in spital. Apropiații cantareței au incercat sa explice de ce Doina Spataru a ajuns in aceasta situație, insa au…

- De ce s-a intors Angela Similea in Romania , dupa o perioada lunga petrecuta peste Ocean? Indragita doamna a muzicii ușoare romanești a dezvaluit ca are de onorat cateva contracte și de rezolvat cateva probleme administrative. Nu va sta mult, o trage ața inapoi la fiul sau, in America. Angela Similea…

- Lansarea biografiei lui Titus Munteanu, initiatorul acestui proiect de televiziune, a prilejuit marea reuniune. Uite cine a raspuns invitatiei. „Scoala Vedetelor” a fost unul dintre cele mai de succes proiecte ale Televiziunii Romane, fiind gandit ca un talent show mai inainte ca „Vocea Romaniei” sau…

- Probleme de sanatate pentru un mare actor roman! Vorbim despre Jean Paler, despre care jurnalistii de la Spynews scriu ca a fost internat de urgenta in spitalul din Ploiesti. Potrivit acestora, starea de sanatate a artistului este fragila. Citeste si: Avertisment extrem de DUR al unui miliardar:…

- – proiectul este derulat de Asociația SAMAS – Sanatate pentru Mame și Sugari la nivelul intregii tari si se adreseaza gravidelor si proaspetelor mamici Joi, 1 martie, in Sala Amfiteatru a Maternitatii Bacau, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta, a fost lansat proiectul „Scoala mamelor SAMAS”, derulat…

- Cornelia Catanga are probleme grave de sanatate.Artista a vorbit in direct la tv, despre cea mai grea perioada din viața ei. Vedeta are nevoie urgenta de operație. Daca in urma cu ceva timp s-a luptat cu depresia, ajungand pe mana psihologului, acum interpreta se confrunta cu alte probleme de sanatate,…

- Vremea rea inchide scolile si in Teleorman! in Eveniment / Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit in sedinta extraordinara, in aceasta dimineata, si cu unanimitate de voturi s-a adoptat hotararea prin care cursurile se suspenda in toate unitatile scolare din judet pentru ziua…

- Victor Slav acuza probleme de sanatate dupa ce s-a dat cu placa la munte și s-a accidentat. Deși a venit la emisiune in carje, spera ca problema la picior se va vindeca, insa se pare ca lucrurile nu stau deloc bine și este nevoie de intervenția medicilor. Prezentatorul a anunțat joi seara in emisiunea…

- Un bebeluș nasut prematur a fost adus cu elicopterul din localitatea Costești, Argeș, pentru a fi tratat la Spitalul de Post-ul Nou nascut prematur, adus cu elicopterul la Targoviște, din cauza unor grave probleme de sanatate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Peter Tauber, care se confrunta la varsta de 43 de ani cu probleme de sanatate, urmeaza sa-si anunte retragerea din acest post strategic din cadrul CDU luni. Succesorul sau va fi desemnat in cadrul unui congres exceptional, prevazut la 26 februarie. Considerat un apropiat al Angelei Merkel,…

- Peter Tauber, secretarul general al partidului conservator al cancelarului german Angela Merkel, demisioneaza din Uniunea Crestin Democrata (CDU), relateaza AFP. Peter Tauber, care se confrunta la varsta de 43 de ani cu probleme de sanatate, urmeaza sa-si anunte retragerea din acest post strategic din…

- Acesta este comunicatul integral transmis de FSLI: Cerem Guvernului Romaniei sa intervina de urgenta pentru modificarea acestor prevederi, care lovesc inclusiv in bolnavii de cancer sau in femeile care tocmai au nascut ori urmeaza sa aduca pe lume un copil. Federatia Sindicatelor Libere din invatamant…

- Persoanele care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera, conform unui studiu publicat miercuri de trei universitati din Marea Britanie, citat de agentia Xinhua. In cadrul primei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa…

- Aproximativ 450 de mii de europeni se imbolnavesc anual de cancer colorectal, iar peste 230 de mii iși pierd viața din cauza acestei afecțiuni, informeaza doctorulzilei.ro. Pentru a stopa aceasta crestere a celor care se inbolnavesc, specialistii vin cu cateva sfaturi.

- Probleme de sanatate pentru Anca Pandrea. Actrița a fost dusa de urgența la spital, dupa ce a avut probleme de sanatate din cauza unui virus gripal. Dupa mai multe investigații, medicii au decis sa o...

- Fosta partenera de viața a regretatului actor Iurie Darie are probleme de sanatate. Actrița Anca Pandrea a ajuns de urgența la spital vineri, 9 februarie. Aceasta a contactat același virus gripal care a provocat moartea a 16 persoane in Romania, in ultima vreme. Actrita este internata la Spitalul…

- Irina Loghin a avut probleme de sanatate. Un virus puternic i-a dat batai de cap. Irina Loghin a stat trei saptamani in America, timp in care a sustinut un turneu impreuna cu mai multi artisti romani. Interpreta a avut probleme de sanatate, dar din fericire si-a revenit. „Nu e chiar asa de grav. Si…

- Irina Loghin a fost plecata intr-un turneu in SUA, unde s-a imbolnavit. In prezent, interpreta de muzica populara se afla acasa, in perioada de recuperare. Imediat cum a ajuns in Romania a fost la un control la medic, pentru a afla cat de grava este problema cu care se confrunta.

- Mirabela Dauer este in continuare internata in spital, dupa operația la rinichi, suferita zilele trecute. Mihai Morar a dezvaluit in cadrul emisiunii sale cum se simte interpreta și cand va fi externata. Mirabela Dauer a fost operata de urgența , in urma cu 6 zile, din cauza unor probeme la rinichi.…

- Restaurantul Grenache din Manchester, Marea Britanie, este un loc foarte cunoscut.Bucatele alese, specifice bucatariei englezești ori celei franțuzești, totul pus la punct foarte bine, ii determina pe vizitatorii localului sa creada ca este un loc de-a dreptul unic.Mike Jennings este proprietarul acestui…

- Mirabelei Dauer i-a fost extirpat un rinichi. Are probleme de sanatate din cauza dietei Dukan? Mirabela Dauer a suferit o interventie chirurgicala complicata recent, medicii extirpandu-i un rinichi. Conform surselor citate de Click, i s-ar fi descoperit o piatra si o tumora, iar acest tip de operatie…

- La sase luni de la disparitia prematura a cantaretei de muzica de petrecere, Denisa, tatal vedetei, Emilian Raducu a ajuns de urgenta pe mana medicilor. Probleme de sanatate cu care se confrunta Emilian Raducu, de ceva vreme, par ca s-au accentuat in ultimele zile. Barbatul care sufera de o semipareza…

- Dramele par ca se tin scai de familia regretatei artiste Denisa Raducu. La sase luni de la disparitia prematura a tinerei artiste, tatal vedetei, Emilian Raducu a ajuns de urgenta pe mana medicilor.

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Ionela Prodan se confrunta cu probleme grave de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata. Ionela Prodan este internata in spital de mai bine de o saptamana. Cu toate ca familia artistei de 70 de ani a explicat…

- Ionela Prodan este internata de mai bine de o saptamana la spitalul Fundeni cu probleme grave de sanatate. Inițial, artista, in varsta de 70 de ani, a acuzat probleme cu inima , insa in aceasta direcție nu sunt motive de ingrijorare. Veștile proaste despre artiștii generației anilor ’80 continua sa…

- La scurt timp dupa ce s-a incheiat finala de la Australian Open, Simona Halep a fost dusa la spital, pentru ca a intampinat unele probleme medicale. Jucatoarea de tenis a avut unele probleme cu tensiunea, dupa un meci electrizant, care a durat mai bine de trei ore.A

- Internata de urgenta luni dimineata in urma unor probleme cardiace, Ionela Prodan nu va fi externata din spital prea curand pentru ca au aparut complicatii, arata surse medicale. Cantareta urma sa fie externata a doua zi, dar medicii au conectat-o la un aparat!

- Cantareața Ionela Prodan a ajuns de urgența la spital in urma unor probleme cu inima. Mama impresarei Anamaria Prodan a simțit ințepaturi in zona inimii. Din fericire, starea ei nu este foarte grava. Anamaria Prodan a povestit totul intr-o emisiune TV. ”Mi-a zis ca o inteapa inima. M-am speriat. Prima…

- Ionela Prodan a ajuns de urgenta la spital, marti seara, dupa ce a acuzat dureri in zona inimii. Anamaria Prodan nu a stat prea mult pe ganduri si a dus-o imediat pe mama ei la spitalul Fundeni, unde medicii au intervenit instant.

- Aflata in divort cu sotul din inchisoare, Ciprian Nistor, Laurette trece prin momente delicate. Vedeta a marturisit intr-un mesaj facut public ce i s-a intamplat. Ea a spus ca nu e singura care se confrunta cu acea situatie medicala grava.

- Omul modern sta peste 8 ore la birou, in fața unui calculator. Dincolo de afectarea vederii, mai sunt cateva probleme serioase, care se rasfrang asupra starii noastre de sanatate. Citeste si: Florin Calinescu, atac FARA PRECEDENT la adresa lui Iohannis dupa desemnarea unui premier de la PSD:…

- Șeful Directiei Sanatate din cadrul Primariei Chisinau, Mihai Moldovanu a fost luat la rost de catre primarul interimar Silvia Radu. Acesteia i-a crapat rabdarea dupa ce Moldovanu a anunțat ca nu mai sunt locuri in centrele de plasament pentru cazarea oamenilor strazii, iar cațiva dintre aceștia au…

- Oana Roman trece iar prin momente grele, dupa ce a ajuns zilele trecute cu fetita ei la spital, acum a avut nevoie din nou de ajutorul medicilor. De aceasta data, ea este cea care acuza probleme de sanatate si nu se simte bine deloc.

- Legendarul muzician britanic Eric Clapton, in varsta de 72 de ani, a declarat intr-un interviu ca vrea sa continue sa lucreze, dar este dificil pentru el, pentru ca auzul ii este afectat.Citeste si: Atac FARA PRECEDENT la adresa ambasadorului Germaniei in Romania: ' Sunteti IPOCRIT si reprobabil...'…

- Casa Nationala de Sanatate a prezentat miercuri, ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de solutionare a unor probleme semnalate de medicii de familie. Acestea vin in contextul protestelor din ultimele zile, in care furnizorii de servicii medicale primare au refuzat sa incheie contracte,…

- Kim Jong-Un ar avea probleme grave de sanatate. Cel puțin asta susține un profesor sud-coreena, care a ajuns la aceasta concluzie dupa ce a ascultat discursul de Anul Nou al liderului de la Phenian. Potrivit acestuia, Kim Jong-un are probleme cu rinichii, noteaza The Telegraph.

- Amuzamentul Oanei Lis intotdeauna a fost gustat de admiratorii sai, iar de data aceasta a facut un live pe retelele de socializare, in timp ce se afla la coafor. Nu doar ca s-a distrat de minune, dar sotia fostului edil al Capitalei a folosit lipitorile pentru a face glume pe seama lui.

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire in fiecare clipa. Un studiu realizat in Marea Britanie arata insa ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul sarcinii.

- Din cauza profesiei, Paula Seling se confrunta cu probleme de sanatate, despre care a vorbit de curand. Iubeste sa cante si sa fie pe scena, fapt pentru care artista nu lasa sa se vada acest lucru in concertele si in spectacolele pe care le sustine.

- Sfantul Apostol, Intaiul Mucenic si Arhidiacon Stefan este pomenit in calendarul crestin ortodox la 27 decembrie. Sfantul Arhidiacon Stefan a fost unul dintre cei sapte diaconi alesi de Sfintii Apostolii din Ierusalim pentru a sluji la adunarile Bisericii din primul veac. Datorita harului si intelepciunii…

- Iata care sunt acestea si ce trebuie sa faci pentru a le preveni, potrivit sfaturilor dr. Melinda Ring, director medical la Osher Center for Integrative Medicine de la Universitatea Northwestern. Tulburari stomacaleIn perioada Sarbatorilor, oamenii au tendinta de a exagera cu mancarea.…

- Pe 22 noiembrie, Chrissy Teigen și soțul sau, John Legend, veneau cu o veste minunata – ca așteapta venirea pe lume a celui de-al doilea copil al cuplului, iar de atunci s-au tot afișat pe la evenimente mondene, Chrissy etalandu-și burtica pronunțata in rochii de seara foarte elegante. La un an și…

- Senatorul american John McCain, care sufera de un grav cancer cerebral, s-a internat in spital miercuri, in apropiere de Washington, pentru ingrijiri medicale dupa "efecte secundare normale" ale tratamentului sau, a informat biroul sau, informeaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: ULTIMA…

- O cunoscuta cantareata de muzica populara, Ileana Constantinescu a ajuns de urgenta la spital dupa ce a acuzat probleme medicale. Potrivit Antena3.ro, artista a ajuns la Spitalul Floreasca din Capitala, din cauza unor probleme cardiace, dar si cu glicemia mare.Dupa ce au fost efectuate investigatii…

- Alexandru Arșinel a fost operat, in urma cu doar o ora, de urgența, la Spitalul Universitar din Capitala. Conform primelor declarații ale actorului, publicate in exclusivitate de spynews.ro, starea lui este acum buna.

- Anca Serea se confrunta cu probleme de sanatate ce o fac sa ajunga saptamanal la spital. Prezentatoarea tv sufera de carente de fier (anemie) si, pentru ca nu poate ingera pastile, trebuie sa faca perfuzii la spital. Probabil din pricina suprasolicitarii, dar si a alimentatiei precare, Anca Serea a…

- Alexandru Arșinel a fost dus de urgența la Spitalul Universitar, duminica dupa-amiaza, dupa ce a acuzat dureri toracice. Alexandru Arșinel a ajuns la unitatea medicala impreuna cu familia, iar in acest moment medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe ii fac investigații pentru a vedea daca va ramane…