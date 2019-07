Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Apelor și Padurilor, Doina Pana, va fi audiata vineri la DIICOT, în dosarul ce ancheteaza reclamatia fostului ministru privind o presupusa otravire cu mercur, potrivit Romania TV.

- Șeful DIICOT Felix Banila a spus marți, la sediul CSM, ca nu are informații privind dosarul deschis in rem dupa o plangere depusa de fostul ministru al Apelor si Padurilor, Doina Pana.„Daca aș fi știut ca ma interpelați, m-aș fi pregatit in mod special pentru chestiunea aceasta, insa va rog…

- Fostul ministru al Apelor și Padurilor, Doina Pana a anunțat recent in presa ca motivul demisiei sale din Guvernul Tudose a fost otravirea cu mercur. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, fostul ministru a povestit ca in urma unor analize toxicologice din 15 ianurie 2018 a aflat ca motivul pentru…

